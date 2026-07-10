Therje me thikë në qendër të Ferizajit, lëndohen dy persona - i dyshuari arratiset
Një person dyshohet se ka sulmuar sot rreth orës 07:50 dy të tjerë me mjet të mprehtë (thikë), të cilët janë transportuar për trajtim mjekësor në Emergjencën e Ferizajt, pasi kanë marrë ndihmën e parë në vendin e ngjarjes nga ekipet mjekësore.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Ferizajt, Kanun Veseli.
Sipas tij, i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur.
“Sot, rreth orës 07:50, kemi pranuar informatën se në rrugën 'Dëshmorët e Kombit', në afërsi të Postës Qendrore në Ferizaj, ka ndodhur një incident, ku një person dyshohet se ka sulmuar dy persona me mjet të mprehtë (thikë), të cilët janë transportuar për trajtim mjekësor në Emergjencën e Ferizajt, pasi kanë marrë ndihmën e parë në vendin e ngjarjes nga ekipet mjekësore. I dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur”, ka thënë Veseli.
Tutje ai tha se njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke ndërmarrë veprime intensive hetimore për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. /Telegrafi/