Thellohet skandali te Real Madridi: Yjet e skuadrës po e tallin Alvaro Arbeloan, i vendosin nofkë brutale
Ka qenë “java nga ferri” për Alvaro Arbeloan, pasi trajneri i Real Madridit po përballet me një skuadër në “luftë civile”.
Tensionet në stërvitje shpërthyen këtë javë, me Federico Valverden që përfundoi në spital pas një përplasjeje me bashkëlojtarin e mesfushës, Aurelien Tchouamenin.
Ndërkohë, Alvaro Carreras duket se i konfirmoi raportimet se ishte goditur me shuplakë nga Antonio Rudiger në një incident tjetër të ndarë.
Mospajtimet brenda dhomës së zhveshjes raportohet se kanë arritur nivele të reja, mes zërave për një ndarje në fraksione brenda ekipit.
Sipas raportimeve, vetëm katër lojtarë thuhet se vazhdojnë ta mbështesin Arbeloan si trajner, ndërsa disa të tjerë dyshohet se nuk janë më as në komunikim me të.
Ish-mbrojtësi i djathtë pritet gjerësisht të largohet nga posti në fund të sezonit, por këto javë të fundit duhet të duken të pafundme për njeriun që u mendua se do ta stabilizonte situatën pas largimit të papritur të Xabi Alonsos në janar.
Makthi i radhës: El Clasico
Kulmi i kësaj jave të zezë për Arbeloan vjen të dielën, kur Real Madridi udhëton drejt Katalunisë për t’u përballur me Barcelonën në El Clasicon e fundit të sezonit.
Nëse vendasit shmangin humbjen, ata do të shpallen kampionë të La Ligës për herë të dytë radhazi, duke e lënë rivalin e madh pa një trofe të rëndësishëm edhe këtë sezon.
Mundësia për të qenë “pjesë” e kurorëzimit të Barcelonës pritet të jetë veçanërisht e vështirë për Arbeloan, i cili ka një histori të gjatë antagonizmi me klubin katalanas.
Gjatë karrierës si lojtar, Arbeloa – i njohur si mbrojtës i flaktë i Madridit brenda dhe jashtë fushës – shpesh hynte në përplasje me yjet e Barçës, duke bërë që me kalimin e viteve t’i ngjitej një nofkë që e ka ndjekur ende.
Arbeloa i njohur si “Koni”
Në vitin 2015, Arbeloa shkroi në Twitter për Gerard Pique: “Një ditë do ta shoh mikun tim Gerard në Comedy Club, duke folur patjetër për Real Madridin”.
Bienvenido y mucha suerte en tu nueva andadura profesional, Álvaro Arbeloa, coach cono.
Pique u përgjigj disa ditë më vonë, duke u thënë gazetarëve: “Nuk do ta quaja mik, më shumë një të njohur”.
Fjala spanjisht për “të njohur” është conocido, ndërsa Pique e theksoi rrokjen e parë “cono” – që do të thotë “kon”. Kështu ai luajti me shakanë se Arbeloa, si lojtar, ishte po aq i dobishëm sa një kon stërvitjeje.
Nofka u “ngjit” dhe Arbeloa u quajt shpesh “cono” nga tifozët rivalë ndër vite, pavarësisht suksesit të tij, që përfshinte edhe dy tituj të Ligës së Kampionëve me Real Madridin.
Edhe stoli i Madridit po e përdor nofkën? Duket se nofka nuk është vetëm për rivalët. Gazetari Manolo Lama pretendon se edhe disa nga yjet e Real Madridit që po ngrohin stolin po e përdorin këtë term për trajnerin e tyre.
Ai tha: “Shumë nga problemet vijnë nga fakti se lojtarët spanjollë që nuk luajnë, kur janë në stol, vazhdojnë ta quajnë Arbeloan ‘koni’.
‘Shikoje atë kon, sa i dobët është… shikoje atë kon, nuk po e kupton’”.
Thuhet se Arbeloa nuk e ka dëgjuar drejtpërdrejt këtë nofkë, por informacioni i ka shkuar atij përmes stafit të tij.
Ndërkohë, AS raporton se Real Madridi ka menduar madje edhe për “vendosje kurthesh” për të kapur personin që po nxjerr informacione nga dhoma e zhveshjes, pas rrjedhjeve sensacionale që kanë zbuluar gjendjen e trazuar brenda klubit./Telegrafi/