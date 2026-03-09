Të Fundit
TEST: Slideshow
Nga
Telegrafi
2 hours ago
Top Lajme
Rrahmani: LVV dhe Kurti tentuan ta eliminojnë politikisht Osmanin për kontroll të plotë të pushtetit
Ismail Jakupi
Politikë
09/03/2026
Konfiskohet një dron i paidentifikuar në Muqibabë, KFOR: Hetimi nën përgjegjësinë e Policisë
Kemajl Berisha
Kosovë
09/03/2026
Gjykimi ndaj Kostiq e Miloviq, prokurorja: U kryen vrasje, djegie të kufomave e kërkoheshin përkrahësit e UÇK-së
Kemajl Berisha
Drejtësi
09/03/2026
Kurti pret përfaqësuesit e BERZh-it, diskutohet për investime prej 400 milionë eurosh deri më 2027
Kemajl Berisha
Kosovë
09/03/2026
Kërcënimet ndaj presidentes, Specialja inicion rast penal
Elfije Boletini
Drejtësi
09/03/2026
Po kërkoni pronë për banim apo investim? Këto 4 oferta nga Pro Real Estate mund t'ju interesojnë
Pro Real Estate
Kontrolli që çdo grua duhet ta bëjë: oferta speciale gjinekologjike në United Hospital
United Hospital
Dhuratë për ty - APR LADY
APR - Asistencë E Përgjithshme Rrugore
8 Marsi: 8 rrëfime nga gratë e 3GO Podcast që po ndryshojnë shoqërinë
Hallakate
Nga Rubrika
Kushtetuesja vendos masë të përkohshme ndaj dekretit të Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit
Kemajl Berisha
Kosovë
09/03/2026
Rogerti puth Juelën për të ironizuar me puthjen e Selin dhe Gimbos në dasmë
Egzona Shigjeqi
Yjet
09/03/2026
"Ata vazhdojnë të shkatërrojnë gjunjët e lojtarëve" - Kritika për stafin mjekësor të Realit, 39 lëndime këtë sezon
Lavdim Pireva
La Liga
09/03/2026
Në trend Botë
Izraeli publikoi hartën e rrezes së raketave iraniane - pretendohet se ato mund të arrijnë deri në Kosovë
Nol Elshani
Azia
04/03/2026
Spanja, Italia dhe Holanda bashkohen me vendosjen e aseteve detare në Qipro - pasi një dron i prodhuar në Iran goditi bazën britanike
Hakim Kasami
Evropa
05/03/2026
Irani lëshon raketë drejt Turqisë, shkatërrohet në ajër nga sistemet e mbrojtjes së NATO-s
Nol Elshani
Turqia
04/03/2026
Jobs
Real Estate
Viva Fresh Store
Operator/e Prodhimi
Logjistikë
Prishtinë
15 Mars 2026
Viva Fresh Store
Kasap, Ndihmës Kasap, Paketues/e
Tjera
Prishtinë
15 Mars 2026
Elkos Group
Operator Prodhimi
Prodhimtari
Pejë
12 Mars 2026
staffiX
Senior Multimedia Designer
Marketing dhe Reklamim
Prishtinë
15 Mars 2026
Shtëpia botuese Dukagjini
Ilustrator/e, Dizajner/e
Arkitekturë dhe Dizajn
11 Mars 2026
Viva Fresh Store
Kontroller (Pranim ose ngarkim te mallrave)
Logjistikë
Lipjan
13 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare Administrative
Menaxhment
Lipjan
13 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pergadites Malli/Depoist
Logjistikë
Lipjan
13 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Prizren
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Pejë
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli
Logjistikë
Kaçanik
31 Mars 2026
Charlie
Asistente në Shitje, Arkatare, Menaxhere, Social Media Manager
Shitje
Prishtinë
4 Prill 2026
Viva Fresh Store
Monitorues i Kamerave
Sigurime
Lipjan
10 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli, Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Suharekë
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli, Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Prizren
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Prishtinë
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Obiliq
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Krushë e Madhe
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli, Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Fushë Kosovë
31 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli, Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Ferizaj
31 Mars 2026
Po mendoni të blini banesë në Prishtinë? Ja një mundësi në lagjen Aktash #14462
Aktash
Pronë rezidenciale për shitje në Dragodan - shtëpi me dy kate dhe oborr #14779
Dragodan/Arbëri
Banesë për shitje në Dragodan - 119.2m² në ndërtim cilësor nga DS Construction #14816
Dragodan/Arbëri
Shtëpi 303m² me pishinë dhe oborr privat për shitje në Lagjen NIC #12321
Kosovë
Investim në hyrje të Prishtinës - banesë 102.8m² për shitje në Emshir #13985
Kalabri
Zyrë 420m² me qira në Emshir - për zyrë ose veprimtari afariste #13942
Kalabri
Truall 12.23 ari për shitje në Brezovicë - zonë ideale për vila private dhe investim turistik
Brezovicë
Zyrë moderne biznesi në qendër të qytetit - 128m² me qira #13424
Lakrishtë
Banesë funksionale 90.26m² me qira - afër Spar dhe rrugës kryesore #12518
Rruga B
Shtëpi 270m² për shitje në Lagjen Qershia me teknologji moderne dhe komoditet maksimal #14532
Prishtinë
Më të lexuarat
Shqipëria në hall me farat nga Serbia: Në vend të misrit fermerët marrin gjethe
Ismail Jakupi
Shqipëri
08
Këshilltarja e Osmanit për tokën e Manastirit të Deçanit: Çështjet e sovranitetit s’mund të trajtohen si favore personale
Ismail Jakupi
Siguri
08/03/2026
Shpërndau Kuvendin, kërkohet shkarkimi i Vjosa Osmanit
Jehona Hulaj
Politikë
08/03/2026
Shitën shtëpinë dhe tani jetojnë në kamion me tre fëmijë: Jetë pa borxhe ndaj bankave dhe me aventura të reja
Nol Elshani
Virale
07/03/2026
Qeveria thotë se Rashiqi është ngatërruar me pranimin e kërkesës së Kurtit për vizitë të Patriarkut Porfirije
Kemajl Berisha
Politikë
08/03/2026
Gjithçka që po ndodh në Lindjen e Mesme
Nol Elshani
Nga Bota
28/02/2026
