Tërmet në Turqi
Shteti turk është goditur nga një tërmet.
Agjencia për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) njoftoi se në qytetin Kemah të provincës Erzincan ka ndodhur një tërmet me magnitudë 4.1 shkallësh të Rihterit.
Sipas informacioneve të dhëna nga AFAD, tërmeti u regjistrua në orën 00:38 të natës dhe epiqendrën e kishte në një thellësi prej 7.02 kilometrash nën sipërfaqen e tokës.
Tërmeti shkakton dëme materiale në një market në Prizren, qytetari bën thirrje për qetësi dhe solidaritet
Për momentin nuk ka njoftime për dëme materiale apo persona të lënduar.
Autoritetet po monitorojnë situatën dhe kanë këshilluar banorët të qëndrojnë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencës.
Ndryshe, tërmet me magnitudë 4.8 ballësh ka ndodhur edhe në vendin tonë, Kosovë, ku janë raportuar disa dëme të vogla materiale. /Telegrafi/
