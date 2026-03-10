Tentuan të vrisnin për hakmarrje një person, dënohen me nga 20 vite burg bashkëpunëtorët në Fier
Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka dënuar me nga 20 vite burg dy persona të cilët janë shpallur fajtorë për veprat penale “Vrasja me paramendim, e mbetur në tentativë" dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Sipas njoftimit të prokurorisë, është dënuar me 20 vite burg shtetasi V.D alias L dhe po me 20 vite burg bashkëpunëtori i tij A.G.
Shtetasi V.D alias L., me qëllim për t’u hakmarrë ndaj vrasjes së vëllait të tij, ka bashkëpunuar me të pandehurin A.G për të kryer vrasjen e shtetasit A.H., i cili ka mbetur i plagosur me armë zjarri, ngjarje kjo e ndodhur në vitin 2019, raporton euronews.al
Njoftimi i plotë i Prokurorisë:
Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier u shpallën fajtorë dhe dënuan me 20 vjet burg secili të pandehurit V.D alias L dhe A.G. për veprat penale “Vrasja me paramendim”, e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” parashikuar nga nenet 78/2, 22, 25 dhe 278/1 të Kodit Penal.
Në përfundim të hetimeve mbi procedimin penal nr. 1795 viti 2019, u arrit të provohet se, i pandehuri V.D alias L., me qëllim për t’u hakmarrë ndaj vrasjes së vëllait të tij G.L., ka bashkëpunuar me të pandehurin A.G për të kryer vrasjen e shtetasit A.H. Për këtë qëllim, në datë 30.12.2019, rreth orës 17:50 min, në vendin e quajtur “Dukas-Breg”, Patos, i pandehuri A.G., pasi është siguruar për identitetin e shënjestrës, është afruar dhe ka shtënë tre herë me armë zjarri në drejtim të tij. Si pasojë e sulmit ka mbetur i plagosur shtetasi A.H. duke u dëmtuar me armë në krahun e majtë.
Në vijim, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, shpreh angazhimin e plotë dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit.