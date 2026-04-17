Tensione në protestën e PD në Shqipëri, hidhet molotov drejt Kryeministrisë, policia përgjigjet
Ka nisur protesta e Partisë Demokratike para Kryeministrisë. Kryetari i PD Sali Berisha i shoqëruar nga deputetë të PD është nisur nga selia e PD për t’ju bashkuar protestuesve.
Policia e Tiranës ka marrë masat për garantimin e sigurisë deri në përfundimin e saj. Në terren janë angazhuar rreth 1500 efektivë. Po ashtu, edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hitaj ndodhet në terren për të vëzhguar nga afër situatën.
Para Kryeministrisë do mbahen si zakonisht fjalimet nga opozita. Prej orës 15:00, siç është njoftuar, rrugët rreth Kryeministrisë janë të bllokuara për shkak të protestës.
Konkretisht, akset në të cilat ndalohet qarkullimi i mjeteve janë:
-Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
-Rruga “Ukraina e Lirë”,
-Rruga “Papa Gjon Pali II”,
-Rruga “Ismail Qemali”.
Nga ora 23:45 së enjtes është bllokuar lëvizja dhe penguar parkimi i automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga “Ura e Dajtit” deri në rrugën “Ismail Qemali.”