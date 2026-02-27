Tensione në Lindjen e Mesme, Britania tërheq stafin nga Irani
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka tërhequr stafin e saj nga Irani.
Thuhet se masa paraprake e përkohshme është marrë për shkak të situatës së vazhdueshme të sigurisë.
Gjithashtu në ambasadën amerikane në Jerusalem, stafit amerikan jo-emergjent dhe familjes së tij u është thënë të largohen nga Izraeli për shkak të rreziqeve të sigurisë.
Ambasada ka njoftuar se qeveria amerikane mund të zbatojë kufizime të mëtejshme për personelin amerikan në Izrael dhe i këshilloi qytetarët e saj të marrin në konsideratë largimin ndërsa munden.
"Personat mund të dëshirojnë të marrin në konsideratë largimin nga Izraeli ndërsa fluturimet komerciale janë në dispozicion", tha ajo.
Ministria e Jashtme e Britanisë dha gjithashtu një përditësim, me paralajmërimet e udhëtimit që ofrojnë një nga indikacionet më të forta deri më tani se një konflikt rajonal mund të jetë i afërt.
“Për shkak të situatës së vazhdueshme të sigurisë, ne kemi marrë masa paraprake për të tërhequr përkohësisht stafin e Mbretërisë së Bashkuar nga Irani”, tha Ministria.
"Ambasada jonë vazhdon të operojë nga distanca", shtoi ajo.
Paralajmërimi vjen një ditë pasi bisedimet midis SHBA-së dhe Iranit mbi programin e tij bërthamor përfunduan pa një marrëveshje.
Donald Trump paraqiti argumentet e tij për një sulm të mundshëm ndaj Iranit në fjalimin e tij për Gjendjen e Kombit të martën.
Presidenti amerikan tha se, ndërsa preferonte një zgjidhje diplomatike, nuk do ta lejonte Teheranin të pajiset me armë bërthamore. /Telegrafi/