Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka tërhequr stafin e saj nga Irani.

Thuhet se masa paraprake e përkohshme është marrë për shkak të situatës së vazhdueshme të sigurisë.

Gjithashtu në ambasadën amerikane në Jerusalem, stafit amerikan jo-emergjent dhe familjes së tij u është thënë të largohen nga Izraeli për shkak të rreziqeve të sigurisë.

Ambasada ka njoftuar se qeveria amerikane mund të zbatojë kufizime të mëtejshme për personelin amerikan në Izrael dhe i këshilloi qytetarët e saj të marrin në konsideratë largimin ndërsa munden.

"Personat mund të dëshirojnë të marrin në konsideratë largimin nga Izraeli ndërsa fluturimet komerciale janë në dispozicion", tha ajo.

Ministria e Jashtme e Britanisë dha gjithashtu një përditësim, me paralajmërimet e udhëtimit që ofrojnë një nga indikacionet më të forta deri më tani se një konflikt rajonal mund të jetë i afërt.

“Për shkak të situatës së vazhdueshme të sigurisë, ne kemi marrë masa paraprake për të tërhequr përkohësisht stafin e Mbretërisë së Bashkuar nga Irani”, tha Ministria.

"Ambasada jonë vazhdon të operojë nga distanca", shtoi ajo.

Paralajmërimi vjen një ditë pasi bisedimet midis SHBA-së dhe Iranit mbi programin e tij bërthamor përfunduan pa një marrëveshje.

Donald Trump paraqiti argumentet e tij për një sulm të mundshëm ndaj Iranit në fjalimin e tij për Gjendjen e Kombit të martën.

Presidenti amerikan tha se, ndërsa preferonte një zgjidhje diplomatike, nuk do ta lejonte Teheranin të pajiset me armë bërthamore. /Telegrafi/

