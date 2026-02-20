Tension i dukshëm mes shefit të OpenAl dhe Anthropic - refuzojnë të kapin duart për foto
Një moment i sikletshëm, por i lehtë për t’u vënë re gjerësisht, ndodhi gjatë fotografisë në grup në Samitin e Ndikimit të Al në Indi, ndërsa CEO i OpenAI, Sam Altman, dhe CEO i Anthropic, Dario Amodei, refuzuan të kapnin duart.
Dy drejtuesit, që përfaqësonin kompani të Al që konkurronin ashpër, u dukën për pak kohë të pasigurt përpara se të vendosnin për gjestin.
Kryeministri indian Narendra Modi mbajti duart me udhëheqësit pranë tij dhe i ngriti para kamerave.
Kur erdhi puna te Altman dhe Amodei, ata refuzuan t’i kapnin duart.
Të dy ngritën grushtet.
Klipi u përhap shpejt në rrjete sociale dhe tregoi te tensioni ka histori.
Amodei u largua nga OpenAI në vitin 2021 pas mosmarrëveshjeve të brendshme dhe më vonë themeloi Anthropic.
Sot, modelet Claude të Anthropic konkurrojnë drejtpërdrejt me GPT të OpenAI në garën për të ndërtuar sistemet më të fuqishme të Al. /Telegrafi/