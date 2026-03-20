Tension gjatë faljes së Bajramit në Jerusalem, forcat izraelite përdorin gaz lotsjellës
Për herë të parë në dekada, xhamia Al-Aksa është e mbyllur gjatë Bajramit të Madh, duke i detyruar besimtarët të luten jashtë për shkak të tensioneve.
Besimtarët myslimanë u mblodhën jashtë mureve të Qytetit të Vjetër të Jerusalemit për të shënuar Bajramin e Madh, pasi u ndaluan të hynin në kompleksin Al-Aksa.
Policia izraelite qëlloi me gaz lotsjellës ndërsa turmat kërkonin hapësirë për të kryer lutjet, me shumë të detyruar të luteshin në rrugët aty pranë.
Autoritetet thanë se kufizimet ishin në fuqi për arsye sigurie pas shpërthimit të konfliktit rajonal më 28 shkurt.
Mbyllja prek të gjitha vendet e shenjta kryesore në Qytetin e Vjetër, përfshirë xhaminë Al Aksa, për herë të parë në dekada gjatë Bajramit.
Zyrtarët nga Administrata Civile e Izraelit konfirmuan më herët në mars se qasja do të mbetej e kufizuar për të ruajtur sigurinë publike. /Telegrafi/