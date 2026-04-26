Dy persona dyshohet se janë vrarë në një atentat në lëvizje sot në Balldren të Lezhës.

Njëri nga viktimat është identifikuar si Kreshnik Mujeci, i cili ndodhej me bashkëshorten në makinë, e cila po ashtu ka mbetur e vdekur.

Sipas pamjeve të siguruara nga gazetarja e Top Channel, automjeti është qëlluar disa herë.

Trupat e viktimave ndodhen ende në automjet, ndërsa nuk dihen ende autorët ose rrethanat e ngjarjes.

Policia është në vendngjarje dhe ka nisur hetimet.

