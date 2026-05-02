Të shtëna me armë jashtë rezidencës së Chris Brown në Los Angeles, policia ndërhyn në vendngjarje
Një incident me të shtëna armësh është raportuar jashtë rezidencës së këngëtarit Chris Brown në zonën Tarzana të Los Angeles, duke shkaktuar ndërhyrjen e menjëhershme të policisë lokale.
Autoritetet janë njoftuar pas raportimeve për një përplasje dhe të shtëna të mundshme në rrugë pranë pronës.
Sipas informacioneve paraprake, një grua ka deklaruar se një burrë ka qëlluar drejt automjetit të saj gjatë një konflikti jashtë rezidencës, shkruan DailyMail.
Policia ka mbërritur në vendngjarje pak minuta më pas dhe ka intervistuar të dy palët e përfshira në incident.
Burime nga hetimi bëjnë të ditur se i dyshuari ka pretenduar se përplasja nisi pasi gruaja refuzoi të largohej nga zona, ndërsa situata u përshkallëzua deri në përdorimin e armës së zjarrit.
Personi në fjalë është arrestuar dhe po përballet me akuza për sulm me armë vdekjeprurëse dhe vandalizëm.
Autoritetet kanë sqaruar se të shtënat janë qëlluar në rrugë jashtë pronës dhe jo brenda rezidencës.
Nuk është konfirmuar nëse Chris Brown ndodhej në shtëpi në momentin e ngjarjes apo nëse personat e përfshirë kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të.
Ngjarja vjen në një periudhë kur artisti është gjithashtu i përfshirë në çështje ligjore të mëparshme, të cilat vijojnë prej disa vitesh dhe pritet të shqyrtohen në gjykatë. /Telegrafi/