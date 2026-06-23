Të shtëna me armë brenda bibliotekës së Kalifornisë, dy të vdekur - i dyshuari arrestohet
Nga të shtënat me armë brenda një biblioteke të Kalifornisë Veriore të hënën mbetën dy persona të vdekur dhe një i dyshuar në paraburgim, thanë autoritetet, ndërsa hetuesit punuan për të përcaktuar se çfarë çoi në dhunën që u zhvillua brenda ndërtesës së komunitetit.
Policia reagoi pak pas orës 5 pasdite pas një telefonate 911 që raportonte të shtëna me armë dhe britma që vinin nga dega Chico e Bibliotekës së Qarkut Butte, tha shefi i policisë së Chicos, Billy Aldridge, gjatë një konference për shtyp, transmeton Telegrafi.
Oficerët nxituan në bibliotekë pasi mbërritën në vendngjarje, ku dyshohet se i dyshuari iku përmes pjesës së pasme të ndërtesës.
Oficerë të tjerë të zbatimit të ligjit të pozicionuar pas bibliotekës më vonë e morën të dyshuarin në paraburgim, tha Aldridge.
Arrestimi u shfaq në një video të shpërndarë gjerësisht në mediat sociale.
"Incidenti këtë mbrëmje ishte padyshim shumë i trishtueshëm, traumatik për shumë njerëz", tha Aldridge, duke e përshkruar të shtënat si një moment shkatërrues për komunitetin.
Autoritetet thanë se një fëmijë u dërgua gjithashtu në spital me një lëndim të lehtë. Policia tha se nuk kishte kërcënim të vazhdueshëm për publikun dhe beson se i dyshuari veproi i vetëm.
Emri i të dyshuarit nuk është bërë i ditur dhe autoritetet nuk kanë zbuluar një motiv të mundshëm. Identitetet e dy personave të vrarë po mbahen të fshehta derisa të njoftohen familjet e tyre.
Zona përreth bibliotekës u mbyll përkohësisht ndërsa hetuesit përpunuan vendin e ngjarjes. Një qendër për ribashkimin familjar u krijua për njerëzit që ishin brenda ndërtesës gjatë të shtënave.
Zyrtarët e Qarkut Butte u bënë thirrje banorëve të shmangin zonën dhe njoftuan se të gjitha degët e bibliotekave të qarkut do të mbyllen të martën.
Në një deklaratë, qarku u shprehu ngushëllime familjeve të viktimave, punonjësve të bibliotekës dhe të gjithë atyre që u prekën nga ajo që zyrtarët e quajtën një "incident zemërthyes".
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, gjithashtu lëshoi një deklaratë në të cilën tha pjesërisht: "Zemrat tona janë me komunitetin Chico sonte". /Telegrafi/
"Jemi mirënjohës ndaj forcave të rendit për veprimet e tyre të shpejta për të siguruar vendin e ngjarjes dhe për të marrë të dyshuarin në paraburgim. Asnjë familje nuk duhet të durojë një tragjedi si kjo," shtoi ai. /Telegrafi/
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