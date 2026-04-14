Të premten do të mbahet seanca plenare e Kuvendit të Kosovës, ndërkaq në rend dite do të jenë zgjedhja e dy anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese si dhe Projektligji për Byronë e verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme.

Kështu ka bërë të ditur shefja e Grupit Parlamentar e Lëvizjes Vetëvendosjes, Arbërie Nagavci.

Ajo po ashtu ka bërë të ditur se në rend dite në seancën e së premtes do të jetë edhe vendimi i Qeverisë për dërgimin e forcave stabilizuese në Gaza.

“Ka një pajtim që seanca të ftohet të premten në orën 10:00. Do të trajtohen edhe propozimet për gjyqtarë të kushtetueses. Do të trajtohet projektligji për byronë dhe vendimi i qeverise për dërgimin e forcave stabilizuese në Gaza”, ka thënë Nagavci.

