Të mërkurën seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës
Të mërkurën, më 11 shkurt në ora 12:00 do të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
Kështu bëjnë të ditur nga Presidenca e Kosovës.
“Presidentja Vjosa Osmani thërret seancën konstituive të Kuvendit më 11 shkurt në orën 12:00
Pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare të përfaqësuara në Kuvend dhe duke pasur parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimit të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, Presidentja ka vendosur që seancën konstituive të Kuvendit ta ftojë për nesër, më 11 shkurt 2026, në orën 12:00”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
