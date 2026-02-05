Të gjitha votat pro, Agim Ademi rizgjidhet president i FFK-së
Federata e Futbollit të Kosovës (FFK) ka mbajtur Kuvendin Zgjedhor, ku është konfirmuar rizgjedhja e Agim Ademit në krye të federatës.
Ademi do të vazhdojë mandatin e tij për katër vite të tjera (2026–2030), duke marrë besimin e plotë të delegatëve.
Nga 52 delegatë, ai mori 52 vota pro, pa asnjë kundër apo abstenim.
“Të dashur delegatë, vota juaj sot është besim për mua dhe për ekipin tim. Vota juaj është vlerësim i punës që kemi bërë së bashku dhe përkrahje për të ardhmen,” deklaroi Ademi pas rizgjedhjes.
"Do të jem gjithmonë i gatshëm për ta ndihmuar futbollin", tha ndër të tjera Ademi. /Telegrafi/
