Të gjitha pajisjet e reja që Apple planifikon të lansojë javën e ardhshme
Apple do të organizojë një “Përvojë të Veçantë Apple” në Nju Jork, Londër dhe Shangai javën e ardhshme, e planifikuar për të mërkurën, më 4 mars, por nuk do të jetë një fjalim kryesor i vërtetë.
Në vend të kësaj, Apple do të organizojë përvoja praktike për anëtarët e medias për të testuar pajisje të reja, të cilat do të shpallen në ditët para tubimeve, transmeton Telegrafi.
Mark Gurman nga Bloomberg News sugjeron se do të shohim disa njoftime midis 2 dhe 4 marsit, të cilat do të jenë në formën e njoftimeve për shtyp.
Duhet të shihet iPhone 17e i ri së bashku me iPad-ët dhe MacBook-ët e rinj. Apple është gati të debutojë një iPad të ri të nivelit fillestar, i cili do të ketë çipin Apple A18 së bashku me modelet e reja iPad Air në të njëjtat madhësi 11 dhe 13 inç me çipin Apple M4.
Sa i përket MacBook-ëve, Apple më në fund është gati të debutojë MacBook-un e saj të nivelit fillestar (J700) të përfolur prej kohësh me çipin A18 Pro dhe opsione të shumta ngjyrash.
Ngjyrat thuhet se janë të njëjtat që shihen në posterin e ftesës, pra të verdhë, jeshile dhe blu, ndërsa thashethemet e mëparshme sugjerojnë gjithashtu opsione rozë, argjendi dhe gri të errët.
Apple pritet gjithashtu të lansojë modele të reja MacBook Air dhe Pro me çipa të përmirësuar M5, M5 Pro dhe M5 Max.
John Gruber i Daring Fireball gjithashtu beson se do të shohim një lançim të përditshëm të produkteve të reja të Apple dhe madje parashikoi rendin e lansimit të tyre.
Sipas postimit në blog, mund ta shohim iPhone 17e të hënën, të ndjekur nga iPad-ët e rinj të martën dhe MacBook-ët e rinj të mërkurën. /Telegrafi/