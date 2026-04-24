Të dyshuarit për vrasjen e trefishtë në Mal të Zi i caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh
Gjykata e Lartë në Podgoricë i ka caktuar sot masën e paraburgimit prej 30 ditëve Vehid Muriqit, i dyshuar për vrasjen e trefishtë në lagjen “Stari Aerodrom” në Podgoricë.
Paraburgimi është caktuar për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë së ndikimit mbi dëshmitarët, shkruan rtcg.
Muriq dyshohet se në mbrëmjen e së hënës ka vrarë tre persona në Podgoricë, pas së cilës është nisur për në Rozhajë dhe i ka pranuar nënës së tij se e ka kryer krimin.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, Muriq ka përdorur armë të ftohtë pas një konflikti me tre viktimat – vëllezërit Denis (28) dhe Nezrin Hot (27) nga Rozhaja dhe shtetasin e Serbisë, Kenan Miraljemoviq.
Pas denoncimit të saj, policia ka gjetur trupat e tre personave në një banesë të marrë me qira në Podgoricë.
Ai është arrestuar më pas në qendër të qytetit të Rozhajës. Motivi i krimit ende nuk dihet. /Telegrafi/