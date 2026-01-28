Të dënuar për vrasje në tentativë e vjedhje të rëndë, Policia në Gjakovë arreston dy të arratisur
Policia e Kosovës për rajonin e Gjakovës ka arritur t’i lokalizojë dhe arrestojë dy persona, të kërkuar me urdhër-arrest gjyqësor të cilët ndodheshin në arrati.
Policia ka arrestuar L.K, mashkull 30 vjeç, i dënuar për veprat penale “Vjedhje e rëndë” dhe “Lëndim i lehtë trupor” me 1 vit e 8 muaj burgim, si dhe L.M mashkull, 27 vjeçar, i dënuar për veprën penale “Vrasje në tentativë” me 3 vite burgim, përfshirë edhe periudhën e arrestit shtëpiak 6 muaj.
“Pas arrestimit të dy personat janë dërguar për vuajtje të dënimit konform vendimeve gjyqësore”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
