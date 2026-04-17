Tanku ka vdekur, rroftë tanku
Burimi: The Telegraph
Përkthimi: Telegrafi.com
Forcat ukrainase, sipas burimeve të besueshme, kanë arritur diçka vërtet të re në fushëbetejën moderne: marrjen e një pozicioni rus duke përdorur vetëm dronë dhe sisteme tokësore robotike. Nëse kjo konfirmohet plotësisht, shënon një pikë të rëndësishme kthese në evolucionin e luftës tokësore.
Megjithatë, do të ishte gabim ta shihnim luftën në Ukrainë si një histori njëdimensionale të zëvendësimit të njerëzve nga makinat. Kohët e fundit, Ukraina ka përdorur tanket në rolin e tyre klasik dhe me një sukses të dukshëm. Mjetet e blinduara ukrainase kanë shkaktuar goditje të fuqishme dhe çorientim te forcat ruse - edhe në një mjedis të mbushur me dronë.
Presidenti Zelensky ka deklaruar se trupat ruse u dorëzuan gjatë këtij sulmi pa pilotë, pa u vënë në rrezik asnjë ushtar ukrainas. Kjo është e jashtëzakonshme. Deri më tani, lufta është karakterizuar nga një konsum i egër forcash: sipas përditësimeve të inteligjencës britanike, thuhet se forcat ruse po humbasin më shumë se një mijë ushtarë në ditë. Aftësia për të detyruar dorëzimin pa humbje në radhët e veta paraqet një avantazh të thellë taktik.
Në mbarë Evropën, kjo po ndiqet me interes të madh. Vendet e NATO-s, të udhëhequra në shumë aspekte nga Polonia, po riinvestojnë fuqishëm në kapacitetet e blinduara. Kjo nuk është nostalgji; është domosdoshmëri. Rusia mund të ketë humbur mbi pesë mijë tanke, por ajo ende ka kapacitetin të nxjerrë në fushë mijëra të tjerë, megjithëse kryesisht platforma të vjetra shumë të ndjeshme nga sulmet me dronë të kontrolluar.
Përgjigjja evropiane është përqendruar te cilësia. Polonia po siguron tanket Leopard 2 dhe K2 të Koresë së Jugut, ndërsa Mbretëria e Bashkuar po avancon programin Challenger 3. Këto nuk janë thjesht tanke të përmirësuara; janë pjesë e një hapësire të integruar beteje në mënyrë digjitale. Për të mbijetuar, jo më për të dominuar, ato duhet të pajisen me sisteme të sofistikuara mbrojtëse, veçanërisht me sisteme aktive mbrojtjeje të afta për të neutralizuar kërcënimet nga dronët dhe raketat. Ukraina ka treguar se një mbijetesë e tillë është e arritshme.
Ajo që po shohim nuk është thjesht një ndryshim gradual, por fazat e para të një ndryshimi doktrinor. Sistemet autonome dhe ato të operuara në distancë, platformat e armatosura tokësore të mbështetura nga dronë zbulimi, sulmi dhe komunikimi, tashmë po modelojnë fushëbetejën. Nuk është e vështirë të parashikohet një e ardhme e afërt ku këto sisteme veprojnë së bashku me platformat me ekuipazh, në një arkitekturë të ngushtë dhe të rrjetëzuar.
Megjithatë, duhet treguar kujdes para se të shpallet revolucioni i përfunduar. Lufta është garë përshtatjeje. Rusët, si çdo kundërshtar i aftë, do të kërkojnë kundërmasa, me shumë gjasë në fushën elektromagnetike, duke synuar lidhjet e komunikimit që mundësojnë operacionet në distancë dhe ato autonome. Ndërprerja, degradimi dhe mohimi i këtyre lidhjeve mund të dobësojnë shpejt efektivitetin e këtyre sistemeve.
Implikimi më i gjerë është i qartë: lufta tokësore e së ardhmes do të përcaktohet nga integrimi. Platformat si Challenger 3 dhe Ajax, që veprojnë së bashku me dronë të lidhur dhe me sisteme autonome, orientojnë drejt një rendi më të shpërndarë beteje, por njëkohësisht të ndërlidhur. Theksi po zhvendoset drejt më pak platformave, por me kapacitete dhe qëndrueshmëri shumë më të mëdha.
Megjithatë, duhet të ruhemi nga tundimi i përhershëm për korrigjime të tepërta. Historia na jep një mësim të mirë. Në Luftën e Dytë Botërore, nuk ishte epërsia teknike e mjeteve të blinduara gjermane ajo që rezultoi vendimtare, por masa dhe qëndrueshmëria logjistike e forcave aleate: kryesisht tanket Sherman, të cilat ishin më të dobëta se Tiger-at gjermanë, por më të shumtë në numër. Sasia, kur përdoret me efektivitet, mbart një cilësi të vetën.
Dhe, kështu, ndërsa dronët dhe sistemet e mbështetura nga inteligjenca artificiale po transformojnë mënyrën si luftojmë, ato nuk i zhbëjnë parimet themelore të luftës. Territori duhet ende të merret dhe të mbahet. Makineritë nuk zotërojnë përshtatshmërinë e brendshme që sjellin ushtarët kur sistemet dështojnë ose kushtet përkeqësohen.
Ajo që është e pamohueshme është ritmi i ndryshimit. Kjo luftë ka parë nivele humbjesh që kujtojnë Luftën e Parë Botërore. Tani po shohim përplasje që, të paktën në raste të izoluara, fitohen pa humbje për sulmuesin. Njëkohësisht, kemi kaluar nga një fushëbetejë ku dronët relativisht të lirë shkatërrojnë tanke shumë-milionëshe, në një realitet ku mjetet e blinduara të mbrojtura siç duhet mund të operojnë sërish.
Përfundimi nuk është se tanku është i dalë jashtë mode, por se ai po evoluon. Sistemet autonome kanë ardhur për të qëndruar, por edhe mjetet e rënda të blinduara po ashtu. Pala që integron më mirë, përshtatet më shpejt dhe inovon më shumë, do të ketë avantazhin.
Tanku ka vdekur. Rroftë tanku.