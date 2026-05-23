Takimi Hoxha–Ortiz: Vazhdon bashkëpunimi i suksesshëm me Spanjën në fushën e mjedisit jetësor
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, dje zhvilloi një takim pune me ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës, Rafaelo Soriano Ortiz, ku u diskutua për progresin dhe zbatimin e projekteve kyçe aktuale për mbrojtjen e mjedisit jetësor.
Në takim u theksua mbështetja e Mbretërisë së Spanjës për procesin e eurointegrimeve, veçanërisht në harmonizimin e legjislacionit kombëtar me standardet e BE-së dhe forcimin e kapaciteteve institucionale në sektorin e mjedisit jetësor.
Bashkëpunimi i mirë bilateral ndërmjet dy vendeve reflektohet edhe përmes realizimit të disa projekteve të mbështetura nga programi IPA, në të cilat marrin pjesë institucione dhe kompani spanjolle.
Bashkëbiseduesit theksuan përkushtimin e përbashkët për avancimin e mëtejmë të partneritetit dhe shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira, si një kontribut i rëndësishëm në zbatimin e reformave dhe harmonizimin me standardet evropiane në fushën e mjedisit jetësor.