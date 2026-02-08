Tajlandezët zgjedhin parlamentin e ri, vendosin për reformën kushtetuese
Tajlanda voton në zgjedhjet e përgjithshme të vëzhguara nga afër, me reformatorët progresivë dhe konservatorët e mbështetur nga ushtria që garojnë për kontroll në një vend që ka ndryshuar tre kryeministra në po aq vite.
Qendrat e votimit u hapën në orën 8 të mëngjesit të dielën dhe do të mbyllen në orën 5 pasdite, transmeton Telegrafi.
Ndërsa më shumë se 50 parti po garojnë në zgjedhje, vetëm tre prej tyre - Partia Popullore, Bhumjaithai dhe Pheu Thai - kanë organizimin dhe popullaritetin në të gjithë vendin për të fituar një mandat fitues.
Me 500 vende parlamentare në lojë dhe sondazhet që sugjerojnë vazhdimisht se asnjë parti nuk ka gjasa të fitojë një shumicë të plotë, negociatat e koalicionit duken të pashmangshme. Një shumicë e thjeshtë e ligjvënësve të zgjedhur do të zgjedhë kryeministrin e ardhshëm.
Partia Popullore progresive, e udhëhequr nga Natthaphong Ruengpanyawut, është favorite për të fituar më shumë vende. Por platforma reformiste e partisë, e cila përfshin premtime për të frenuar ndikimin e ushtrisë dhe gjykatave, si dhe për të shkatërruar monopolet ekonomike, mbetet e papranueshme për rivalët e saj, të cilët mund ta ngrijnë atë duke bashkuar forcat për të formuar një qeveri.
Partia është pasardhëse e Partisë "Lëviz Përpara", e cila fitoi më shumë vende në Dhomën e Përfaqësuesve në vitin 2023, por u bllokua nga pushteti nga një Senat i emëruar nga ushtria dhe më vonë u shpërbë nga Gjykata Kushtetuese për shkak të thirrjes së saj për të reformuar ligjet e rrepta të fyerjes mbretërore të Tajlandës.
Bhumjaithai, i kryesuar nga kryeministri në detyrë Anutin Charnvirakul, shihet si mbrojtësi kryesor dhe zgjedhja e preferuar e establishmentit mbretëror-ushtarak.
Anutin ka qenë kryeministër vetëm që nga shtatori i kaluar, pasi shërbeu në kabinetin e ish-kryeministres Paetongtarn Shinawatra, e cila u detyrua të largohej nga detyra për një shkelje etike për shkak të keqmenaxhimit të marrëdhënieve me Kamboxhian.
Anutin shpërndau parlamentin në dhjetor për të thirrur zgjedhje të parakohshme pasi u kërcënua me një votë mosbesimi. Ai e ka përqendruar fushatën e tij në stimulimin ekonomik dhe sigurinë kombëtare, duke shfrytëzuar zellin nacionalist të nxitur nga përplasjet vdekjeprurëse kufitare me Kamboxhian fqinje.
Kandidati i tretë kryesor, Pheu Thai, përfaqëson mishërimin më të fundit të lëvizjeve politike të mbështetura nga ish-kryeministri i burgosur Thaksin Shinawatra, dhe tregton me politikat populiste të partisë Thai Rak Thai, e cila mbajti pushtetin nga viti 2001 deri në vitin 2006, kur u rrëzua nga një grusht shteti ushtarak.
Partia ka bërë fushatë për ringjalljen ekonomike dhe premtimet populiste si ndihmat financiare, duke nominuar nipin e Thaksin, Yodchanan Wongsawat, si kandidatin e saj kryesor për kryeministër.
Votimi i së dielës përfshin gjithashtu një referendum që pyet votuesit nëse Tajlanda duhet të zëvendësojë kushtetutën e saj të hartuar nga ushtria në vitin 2017.
Grupet pro-demokracisë e shohin një statut të ri si një hap kritik drejt zvogëlimit të ndikimit të institucioneve të pazgjedhura, të tilla si ushtria dhe gjyqësori, ndërsa konservatorët paralajmërojnë se kjo mund të çojë në paqëndrueshmëri.
Rreth 53 milionë njerëz kanë të drejtë vote në zgjedhjet e së dielës dhe Komisioni Zgjedhor tha se më shumë se 2.2 milionë votues kishin hedhur tashmë votat gjatë një periudhe të hershme votimi që filloi më 1 shkurt. /Telegrafi/