Tajfuni Dolphin i afrohet Kinës, qindra mijëra njerëz evakuohen
Tajfuni Dolphin po i afrohet bregut lindor të Kinës pasi solli shira të rrëmbyeshëm në Tajvanin verior.
Më shumë se 1,300 fluturime u anuluan në Shangai dhe autoritetet evakuuan qindra mijëra njerëz nga zonat e kërcënuara nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut.
Pjesët e jashtme të stuhisë goditën Tajvanin verior të shtunën, përfshirë kryeqytetin Taipei, ku ranë shira të rrëmbyeshëm.
Disa linja ajrore tajvaneze anuluan gjithashtu fluturimet e së dielës për në Kinë.
Tajfuni pati shpejtësi maksimale të erës prej rreth 162 km/h orë të dielën në mëngjes.
Stuhia, e cila ka sjellë shira të rrëmbyeshëm dhe ka rritur rrezikun e përmbytjeve të mëdha dhe rrëshqitjeve të dheut, pritet të godasë provincën Zhejiang të Kinës dhe pjesët veriore të provincës fqinje Fujian të dielën.
Meteorologët kinezë vlerësojnë se disa zona mund të marrin midis 200 dhe 400 milimetra shi gjatë ditëve të ardhshme.
Autoritetet po paralajmërojnë veçanërisht për një rrezik të lartë rrëshqitjesh dheu.