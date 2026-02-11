Tahiri në Kuvend: Kurti prezantoi një kabinet qeveritar të përmasave të Kinës
Deputeti Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha para deputetëve të Kuvendit të Kosovës se Albin Kurti ka themeluar një kabinet qeveritar që është i përmasave të Kinës.
Sipas tij, ky kabinet qeveritar nuk është asgjë tjetër përveç akomodim i një pushteti të marr në mënyrë demokratike, por që synim të vetëm e ka të shtyjë një agjendë partiake.
“Në emër të AAK-së, zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri e sjell në këtë Kuvend pa marr parasysh a ju duhen a s’ju duhen votat tona ne do të ju mbështesim.
Por, do të jemi këtu me këta numra që kemi me ju ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë dhe është kundërshtim me interesin publik”, tha ai. /Telegrafi/
