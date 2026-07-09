Syzet inteligjente të Meta-s do të çaktivizojnë regjistrimin kur LED-i është i bllokuar
Syzet inteligjente të Meta-s kanë një LED në anën e kornizës që pulson sa herë që kamera është duke regjistruar, duke ndihmuar në njoftimin e njerëzve aty pranë.
Megjithatë, disa përdorues kanë ngritur shqetësime se treguesi i vogël është i lehtë për t'u humbur, transmeton Telegrafi.
Në përgjigje, Meta ka prezantuar mbrojtje të reja të fokusuara në privatësi për syzet e saj më të fundit inteligjente që parandalojnë regjistrimin nëse LED-i është manipuluar.
Funksioni është aktualisht i disponueshëm në syzet inteligjente të gjeneratës së dytë të Meta-s dhe modelet më të reja, dhe do të lansohet në të gjitha syzet inteligjente të kompanisë.
Funksioni mund të zbulojë automatikisht nëse LED-i është mbuluar ose dëmtuar.
Nëse zbulohet manipulim, kamera do të çaktivizohet dhe do të funksionojë përsëri vetëm pasi LED-i të rikthehet në gjendje pune, sipas kompanisë.
Meta tha gjithashtu se do të heqë reklamat, postimet në mediat sociale dhe listat online që promovojnë shërbime që çaktivizojnë ose manipulojnë LED-in e kapjes. /Telegrafi/