iPad mini i ri vjen së shpejti me ndryshime të mëdha
Apple është gati të lançojë një iPad mini të ri. Ky do të shënojë përditësimin e parë të pajisjes në dy vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dimë deri më tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti.
Deri tani, ndryshimi më i madh në iPad mini të ri do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, transmeton Telegrafi.
Ky do të jetë një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë.
iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në 2024.
Një pyetje e mbetur, megjithatë, është nëse iPad mini i ri do të përdorë një ekran ProMotion për shpejtësi rifreskimi deri në 120Hz.
Sipas një thashethemi të dyshimtë javën e kaluar, iPad mini i ri nuk do të ofrojë mbështetje ProMotion dhe në vend të kësaj do të jetë i kufizuar në 60Hz.
Megjithatë, kjo nuk është konfirmuar nga ndonjë burim tjetër, kështu që shpresoj që kjo rrjedhje të jetë e pasaktë.
Ipad mini aktual, i lëshuar në tetor 2024, fuqizohet nga çipi A17 Pro i Apple. iPad mini i ri ka të ngjarë të ketë çipin A19 Pro ose A20 Pro.
Kjo do të ofrojë një rritje të fortë të performancës dhe mund të mundësojë mbështetje për veçoritë më të përparuara të Siri AI në iOS 27.
Sipas Bloomberg, Apple ka testuar një "mbulesë të ridizajnuar" për iPad mini që është rezistente ndaj ujit si iPhone.
Nëse kjo mbulesë rezistente ndaj ujit do të funksionojë apo jo, mbetet për t'u parë. Sidoqoftë, do ta bënte iPad mini shumë më të qëndrueshëm.
Do të ishte veçanërisht i dukshëm për njerëzit që e përdorin atë si një lexues elektronik, pasi një nga karakteristikat kryesore të lexuesve elektronikë të dedikuar si Kindle është rezistenca ndaj ujit.
iPad mini 8 mund të jetë gjithashtu pajisja e parë e Apple me një sistem të ri altoparlantësh të bazuar në dridhje.
Ky sistem altoparlantësh i bazuar në dridhje do ta lejonte Apple të hiqte vrimat e altoparlantëve, duke ndihmuar punën e saj për ta bërë pajisjen rezistente ndaj ujit.
Në të kundërt, iPhone ka vrima altoparlantësh, por Apple përdor guarnicione dhe ngjitës për ta bërë pajisjen rezistente ndaj ujit.
Data e lëshimit të iPad mini të ri
Sipas raportimit të fundit nga Bloomberg, Apple synon të lëshojë iPad mini OLED që në tetor të këtij viti. Thuhet se është "rinovimi më i madh i iPad mini në gjysmë dekade".
Nuk ka asnjë informacion se sa do të kushtojë iPad mini i ri. Apple rriti çmimin e iPad mini aktual muajin e kaluar nga 499 dollarë në 599 dollarë (aktualisht me zbritje në 549 dollarë në Amazon).
Mbetet për t'u parë nëse iPad mini i ri me OLED do të jetë edhe më i shtrenjtë. /Telegrafi/