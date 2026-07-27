Apple do të prezantojë syzet e saj inteligjente në WWDC 2027
Një raport i ri pohon se Apple do të zbulojë syzet e saj të para inteligjente në qershor 2027, me një lançim komercial që pritet më vonë gjatë vitit.
Raporti gjithashtu sugjeron se kompania po përgatitet të prezantojë orët e saj më të fundit inteligjente në vitin 2026, transmeton Telegrafi.
Në botimin e fundit të buletinit të tij Power On, Mark Gurman pohon se Apple planifikon të zbulojë syzet e saj inteligjente të përfolura prej kohësh në WWDC 2027, duke u dhënë zhvilluesve kohë për të ndërtuar aplikacione përpara lançimit komercial të produktit.
Syzet inteligjente të Apple, me emrin e koduar N50, fillimisht ishin planifikuar të debutonin këtë vit.
Megjithatë, kompania thuhet se e shtyu lançimin për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë rreth syzeve inteligjente, duke i dhënë asaj më shumë kohë për t'i adresuar këto çështje dhe për ta rafinuar më tej produktin.
Gurman gjithashtu thotë se Apple po përgatitet të zbulojë Watch Series 12 dhe Watch Ultra 4 më vonë këtë vit.
Tre modele të reja të orëve inteligjente thuhet se janë në fazat e fundit të testimit, duke përfshirë variantet vetëm me Wi-Fi dhe LTE të Watch Series 12, me emrat e koduar N237 dhe N238, përkatësisht, si dhe Watch Ultra 4, e cila mban emrin e koduar N240.
Orët inteligjente të ardhshme nuk pritet të sjellin ndryshime të mëdha në dizajn, por ato pritet të kenë një çipset të ri së bashku me aftësi të përmirësuara të ndjekjes së shëndetit dhe fitnesit.
Gurman shton se një Watch SE i ri nuk ka gjasa të mbërrijë në vitin 2026, pasi Apple lançoi Watch SE 3 vitin e kaluar. /Telegrafi/