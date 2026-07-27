Apple dëshiron të kursejë para në ekranin e iPhone 18 Pro Max
Sipas një thashethemi të ri nga Koreja e Jugut, Apple po përpiqet të kompensojë disa nga kostot më të larta të memories dhe hapësirës së ruajtjes për iPhone 18 Pro Max të ardhshëm duke marrë ekrane më të lira.
Në fakt, furnizuesit e saj të paneleve, Samsung Display dhe LG, me sa duket po i shesin Apple ekranin e iPhone 18 Pro Max me një çmim mesatar prej 66.5 dollarësh, që thuhet se është pothuajse 20% më i ulët se sa pagoi Apple për ekranin e iPhone 17 Pro Max vitin e kaluar (në rangun e 80 dollarëve).
Edhe vitin e kaluar, Apple po merrte ekrane më të lira se një vit më parë, me ekranin e iPhone 16 Pro Max që thuhet se kushtonte mbi 100 dollarë ndonjëherë, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, e gjithë kjo nuk do të thotë që iPhone 18 Pro Max do të ketë një panel më të keq. Në fakt, ai do të përdorë M16, materialin më të fundit organik, i cili përmirëson efikasitetin e ndriçimit, jetëgjatësinë dhe saktësinë e ngjyrave.
Natyrisht, ekranet më të lira do ta ndihmojnë Apple të arrijë një faturë pak më të ulët materialesh për pajisjen e ardhshme sesa do të kishte ndryshe.
Kompania tashmë përflitet se po rrit çmimet për iPhone 18 Pro Max për shkak të kostove më të larta të memories dhe ruajtjes së të dhënave.
Kjo mund të ndihmojë që rritja të mos jetë aq e madhe sa mund të kishte qenë, por iPhone 18 Pro Max mund të jetë ende 200 dollarë më i shtrenjtë se paraardhësi i tij. /Telegrafi/