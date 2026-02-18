Syzet e mençura të ardhshme të Apple, varësja me inteligjencë artificiale dhe AirPods me kamera të detajuara në një raport të ri
Apple po punon në tre pajisje të reja, sipas një raporti të ri nga Mark Gurman i Bloomberg.
Kompania dyshohet se po zhvillon syze inteligjente, AirPods me kamera dhe "aftësi të zgjeruara të AI-së" dhe "një varëse që mund të fiksohet në një këmishë ose të bartet si gjerdan", transmeton Telegrafi.
Të tri këto po "ndërtohen rreth asistentit digjital Siri", i cili do të "mbështetet në kontekstin vizual për të kryer veprime".
Të gjitha produktet do të çiftëzohen me një iPhone dhe të gjitha do të kenë kamera, por AirPods dhe varësja do të vijnë me kamera me rezolucion më të ulët që janë aty vetëm për të ndihmuar AI-në dhe jo për të bërë foto ose video.
Syzet, nga ana tjetër, do të jenë "më të sofistikuara dhe të pasura me funksione", me kamera më të mira.
Drejtori ekzekutiv i Apple, Tim Cook, zbuloi në një takim me punonjësit në fillim të këtij muaji se kompania po punon në kategori të reja produktesh të mundësuara nga AI.
Cook tha se "bota po ndryshon me shpejtësi" dhe kjo është arsyeja pse Apple po investon në teknologji të re.
Para se të lansojë kategori produktesh krejtësisht të reja si këto, ndoshta Apple duhet më në fund të lansojë Siri-n më të zgjuar dhe të mundësuar nga inteligjenca artificiale, por të vonuar në mënyrë komike?
Edhe për këtë i duhej ndihma e Google-it, kështu që nuk është e qartë se sa të mira do të jenë në të vërtetë syzet, varësja dhe AirPods-et e reja.
Dhe duke folur për varësen, një ide e ngjashme u provua disa vite më parë nga Humane me rezultate katastrofike, dhe pyetja e qartë mbetet: pse nuk do ta përdornit thjesht telefonin tuaj? Apo orën tuaj inteligjente?
Varësja e Apple do të jetë një aksesor për iPhone dhe jo një pajisje e pavarur që synon të zëvendësojë iPhone-in tuaj, si Humane AI Pin, duke shërbyer si një kamera gjithmonë aktive për iPhone, e cila gjithashtu përfshin një mikrofon për të folur me Siri-n.
Disa punonjës të Apple thuhet se e përshkruajnë atë si "sytë dhe veshët" e iPhone, gjë që definitivisht nuk tingëllon aspak e frikshme.
Varësja nuk do të ketë as aq fuqi përpunimi sa një Apple Watch, duke qenë "më afër fuqisë llogaritëse me AirPods sesa një Apple Watch", gjë që edhe një herë ngre pyetjen se pse po zhvillohet kjo fare. Gjithsesi, do të dalë vitin tjetër nëse nuk anulohet ndërkohë.
Syzet inteligjente të Apple me sa duket do të dalin gjithashtu vitin tjetër dhe nuk do të kenë ekran. Por ato do të kenë altoparlantë, mikrofonë dhe kamera.
Duke folur për këtë, Apple thuhet se dëshiron t'i dallojë ato nga Ray-Ban të Meta duke u dhënë atyre kamera më të mira dhe cilësi më të mirë ndërtimi. Kornizat janë zhvilluar brenda kompanisë nga Apple "në një shumëllojshmëri madhësish dhe ngjyrash".
Ato do të kenë dy kamera, një për "imazhe me rezolucion të lartë" dhe një të dedikuar për shikimin kompjuterik - e përshkruar si "një teknologji e ngjashme me atë që përdoret në Vision Pro".
Do t'i "japë pajisjes kontekstin mjedisor, duke e ndihmuar atë të interpretojë më saktë mjedisin përreth dhe të matë distancën midis objekteve".
Kjo sepse qëllimi i këtyre syzeve është me sa duket të funksionojë si një shoqërues i inteligjencës artificiale gjatë gjithë ditës, duke parë se çfarë po bëni në kohë reale (derisa të mbarojë bateria).
Do të jeni në gjendje të shikoni një objekt dhe të pyesni se çfarë është dhe të merrni ndihmë me detyrat e përditshme. Syzet gjithashtu do të shtojnë të dhëna ngjarjesh nga një poster direkt në një kalendar dhe do të krijojnë kujtesa të ndërgjegjshme për kontekstin, si p.sh. duke ju nxitur të merrni një artikull kur shikoni një raft specifik në një dyqan ushqimor.
Për navigimin, Siri do t'ju referohet pikave të referimit të botës reale, duke ju thënë të kaloni pranë një automjeti ose ndërtese të përshkruar përpara se të bëni një kthesë.
Dhe e gjithë kjo është vetëm pak më e përshtatshme sesa në telefonin tuaj, që do të thotë se Apple duhet ta përsosë vërtet dizajnin e këtyre syzeve që ato të kenë sukses.
Të gjitha këto produkte duken si zgjidhje në kërkim të një problemi për të zgjidhur, ose, për ta thënë troç, Apple po përpiqet me dëshpërim të gjejë gjënë e madhe të radhës, pasi Vision Pro definitivisht nuk ishte. /Telegrafi/