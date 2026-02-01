Sydney Sweeney shfaq trupin mahnitës, teksa tregon linjën e re të të brendshmeve
Sydney Sweeney shfaqi trupin e saj mahnitës në një video prapa skenave duke modeluar të brendshme nga marka e saj e re, Syrn.
Aktorja 28-vjeçare rishpërndau pamje nga seti fotografik për Cosmopolitan, ku tregoi format e saj dhe stilin provokues me reçipeta të zeza me dantella.
Në set, Sweeney pozoj në pozicione të ndryshme që nxirrnin në pah trupin e saj, me flokë biondë të drejtë dhe grim të errët smokey, të kombinuar me vathë të mëdhenj unazë, shkruan DailyMail.
Përveç të brendshmeve, ajo veshi gjithashtu një shall të butë me mëngë të shkurtra dhe një fund midi transparent.
Videoja vjen menjëherë pas lansimit të linjës së saj të të brendshmeve, e cila u shit shpejt pas publikimit.
Në intervistën për Cosmopolitan, Sydney tregoi se koleksioni i saj synon “rimarrjen e trupit dhe përdorimin e tij për të fuqizuar gratë e tjera”.
Ajo foli gjithashtu për madhësinë e reçipetave që kishte në shkollë, duke theksuar dëshirën për të krijuar modele që bëjnë çdo grua të ndihet mirë me trupin e saj.
Në të njëjtën intervistë, Sweeney komentoi edhe jetën e saj private, duke folur për ish-të fejuarin e saj dhe për përvojat e ndarjes në vitin 2022, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së privatësisë. /Telegrafi/