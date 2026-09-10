Një familje në Wisconsin të SHBA-së mbeti e habitur kur zbuloi se ajo që dukej si një zorrë e pistë pranë motorit të makinës ishte në fakt një bollë rreth 1.2 metra e gjatë.

Windy Tuck tregoi se bashkëshorti i saj po punonte mbi makinën jashtë shtëpisë në West Allis gjatë fundjavës, kur vunë re diçka të pazakontë në hapësirën e motorit.



“Fillimisht menduam se ishte një zorrë e pistë. Pastaj u kthye dhe filloi të na shikonte”, tha Tuck.

Familja kontaktoi autoritetet lokale për kontrollin e kafshëve, të cilat kërkuan ndihmën e një organizate për shpëtimin e zvarranikëve.

Shpëtuesja Cindy Steinle tregoi se iu desh pak punë për ta nxjerrë gjarprin nga vendi ku ishte fshehur.

Bolla aktualisht po mbahet përkohësisht nga autoritetet.

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