Surpriza në motorin e makinës, familja gjen një bollë 1.2 metra të gjatë
Një familje në Wisconsin të SHBA-së mbeti e habitur kur zbuloi se ajo që dukej si një zorrë e pistë pranë motorit të makinës ishte në fakt një bollë rreth 1.2 metra e gjatë.
Windy Tuck tregoi se bashkëshorti i saj po punonte mbi makinën jashtë shtëpisë në West Allis gjatë fundjavës, kur vunë re diçka të pazakontë në hapësirën e motorit.
“Fillimisht menduam se ishte një zorrë e pistë. Pastaj u kthye dhe filloi të na shikonte”, tha Tuck.
Familja kontaktoi autoritetet lokale për kontrollin e kafshëve, të cilat kërkuan ndihmën e një organizate për shpëtimin e zvarranikëve.
Shpëtuesja Cindy Steinle tregoi se iu desh pak punë për ta nxjerrë gjarprin nga vendi ku ishte fshehur.
Bolla aktualisht po mbahet përkohësisht nga autoritetet.
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