119 vjeç dhe ende bën mundje me dorë, burri nga Kosta Rika pretendon se është njeriu më i vjetër në botë
Në një shtëpi modeste prej druri në Kosta Rikë, një burrë që pretendon se është 119 vjeç po pret përgjigjen që mund ta bëjë atë njeriun më të vjetër të gjallë në botë.
José Flores jeton në Sardinal, rreth 20 minuta larg bregdetit të Paqësorit. Ditët e tij sot janë të qeta: fle drekën, ushqehet me gatimet e mbesës së tij dhe, herë pas here, madje sfidon atë në një mundje krahu.
Sipas dokumenteve familjare dhe të dhënave zyrtare, Flores ka lindur më 11 korrik 1907, çka do të nënkuptonte se ai është 119 vjeç.
Megjithatë, mosha e tij ende nuk është verifikuar zyrtarisht nga organizatat ndërkombëtare dhe dokumentet historike po shqyrtohen për të konfirmuar pretendimin.
Flores ka kaluar pjesën më të madhe të jetës duke punuar në zonat rurale të Kosta Rikës. Sot ai jeton i rrethuar nga familjarët, të cilët thonë se qetësia, dashuria dhe kujdesi kanë luajtur një rol të madh në jetëgjatësinë e tij.
Mbesa e tij, Hellen Flores, e cila kujdeset për të, thotë se ai jeton “i qetë dhe i lumtur”, transmeton Telegrafi.
Herë pas here, José kujton histori nga jeta e tij e gjatë, tregon ndonjë shaka dhe përsërit se një prej sekreteve të jetëgjatësisë së tij është pikërisht familja.
“Pa dashuri, pa afeksion dhe pa kujdes, ai nuk do të ishte ende këtu”, thotë mbesa e tij.
Sardinali ndodhet në gadishullin Nicoya, një prej pesë rajoneve të botës që njihen si “Zonat Blu”, ku njerëzit kanë tendencë të jetojnë më gjatë dhe ku është më e zakonshme që banorët të arrijnë moshën 100-vjeçare.
Studiuesit e lidhin jetëgjatësinë në këtë zonë me një kombinim faktorësh: ushqimi tradicional me bazë misri dhe fasulesh, aktiviteti fizik, uji i pasur me minerale, lidhjet e forta familjare dhe komunitare dhe një mënyrë jetese më pak stresuese.
Jorge Vindas, themelues i Shoqatës së Zonës Blu të Nicoyas, e cila studion jetëgjatësinë në rajon, thotë se rrjetet familjare dhe sociale janë ndër faktorët më të rëndësishëm.
Sipas tij, rëndësi kanë gjithashtu spiritualiteti, besimi, aktiviteti fizik dhe ushqyerja e shëndetshme.
Nëse dokumentet konfirmojnë moshën e tij, historia e Flores do të ishte jashtëzakonisht e rrallë.
Ai ka pasur tetë fëmijë, ndërsa sot familja e tij përfshin 23 nipër e mbesa, 25 stërnipër dhe një stërmbesë.
Familja dhe studiuesit thonë se kanë mbledhur një numër të madh dokumentesh historike, duke nisur nga certifikata e lindjes dhe ajo e pagëzimit, deri te dokumentet e mëvonshme që e identifikojnë Flores gjatë periudhave të ndryshme të jetës së tij.
Këto dokumente duhet të shqyrtohen dhe të verifikohen nga organizatat ndërkombëtare, përfshirë Guinness World Records.
Deri në përfundimin e procesit të verifikimit, personi më i vjetër i gjallë i njohur zyrtarisht është Ethel Caterham, nga Britania e Madhe.
Ajo ka lindur më 21 gusht 1909, në Hampshire të Anglisë, dhe në vitin 2026 mbushi 117 vjeç.
Caterham u njoh si personi më i vjetër i gjallë pas vdekjes së murgeshës braziliane Inah Canabarro Lucas, e cila ndërroi jetë në prill 2025, në moshën 116-vjeçare.
Ndërkohë, familja e José Flores pret me padurim rezultatin e verifikimit.
Nëse dokumentet konfirmojnë se ai ka lindur vërtet në vitin 1907, 119-vjeçari nga Kosta Rika jo vetëm që do të bëhej njeriu më i vjetër i gjallë në botë, por historia e tij do të ishte një tjetër dëshmi e jashtëzakonshme e misterit të jetëgjatësisë në Zonat Blu.
Për familjen, megjithatë, rëndësia është më e madhe se një rekord botëror.
“Do të ishte një burim krenarie, si për familjen, ashtu edhe për vendin”, thotë Hellen Flores. /Telegrafi/