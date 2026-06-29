eksperti ad

Një grua ka raportuar se pas një mosmarrëveshje është sulmuar nga një person.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 00:30, në veri të Mitrovicës.

Tutje bëhet e ditur se viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistmit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

“Mitrovicë Veri 28.06.2026-00:30. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se pas një mosmarrëveshje është sulmuar nga i dyshuari mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme