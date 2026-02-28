Sulmi i SHBA dhe Izraelit ndaj Iranit, reagon Rama: Garda Revolucionare, organizatë terroriste
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar lidhur me nisjen e sulmit ajror të SHBA dhe Izraelit të shtunën ndaj Iranit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale Rama shprehet se Shqipëria “mbështet plotësisht çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar një herë e përgjithmonë vrasësit në Teheran nga përvetësimi i kapacitetit bërthamor ose çdo kapaciteti tjetër ushtarak për të dëmtuar Izraelin ose ndonjë komb tjetër paqedashës në Lindjen e Mesme”.
Reagimi i plotë i Ramës:
“Është koha e duhur për të prerë litarin dhe për të shkuar direkt në temë.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike është një organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë. Jo vetëm përmes sanksioneve kundër Republikës Khomeiniste, por duke e quajtur zyrtarisht me emrin e saj të vërtetë dhe duke e listuar atë midis organizatave terroriste, siç kanë bërë tashmë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja.
Jo vetëm sepse ne qëndrojmë të vendosur me Izraelin dhe me vendet vëllazërore arabe që kërkojnë paqe.
Jo vetëm sepse ne mbështesim Shtetet e Bashkuara në mbështetjen ushtarake të Izraelit sot nën udhëheqjen e Presidentit Donald Trump.
Jo vetëm sepse Bashkimi Evropian, përmes Presidentes Ursula von der Leyen, ka nënvizuar edhe një herë sot natyrën vrasëse të regjimit të Teheranit.
Por para së gjithash, në një ditë si kjo, kur kërkohen akte, jo vetëm fjalë, në nderim të viktimave të pafundme të pafajshme të Korpusit të përgjakshëm të Gardës Revolucionare Islamike.
Shqipëria është përballur drejtpërdrejt me fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve të tij kibernetike kundër vendit tonë. Për ne, kjo nuk është gjeopolitikë abstrakte. Është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore.
Shqipëria do të veprojë në përputhje me rrethanat. Ne do ta quajmë Gardën Revolucionare ashtu siç është dhe do ta rendisim atë midis organizatave terroriste, dhe u bëjmë thirrje miqve tanë evropianë të bëjnë të njëjtën gjë.
Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar një herë e përgjithmonë vrasësit në Teheran nga përvetësimi i kapacitetit bërthamor ose çdo kapaciteti tjetër ushtarak për të dëmtuar Izraelin ose ndonjë komb tjetër paqedashës në Lindjen e Mesme.
Terrorizmi duhet të emërtohet. Dhe pasi të emërtohet, duhet të ndalet”.