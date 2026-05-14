Sulmi fizik në Skenderaj, flasin nga Prokuroria dhe Spitali i Mitrovicës
Një sulm fizik është raportuar të ketë ndodhur sot në Skenderaj, ku kryetari i degës së Lëvizjes Vetëvendosje në këtë komunë, Hysni Mehani, ka pretenduar se është sulmuar nga kryetari i komunës, Sami Lushtaku.
Nga ana tjetër, Lushtaku i ka mohuar akuzat për sulm, duke deklaruar se reagimi i qytetarëve erdhi pasi ai u etiketua si “Sami Serbia”.
Lidhur me rastin, zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Valon Preteni, ka bërë të ditur për Telegrafin se prokurorja kujdestare, së bashku me Njësinë e Krimeve të Rënda të Policisë së Kosovës, janë nisur drejt vendit të ngjarjes.
Ndërsa, në një njoftim në rrjetin social në Facebook nga Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë kanë bërë të ditur se në orën 13:10 dy persona nga Skenderaj kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente.
“Spitali i Përgjithshëm ‘Dr. Sami Haxhibeqiri’ në Mitrovicë, konfirmon se në ora 13:10, dy persona nga Skenderaj kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente. Të dy personat kanë shenja- lëndime, njëri fizike në fytyrë dhe kokë, kurse tjetri lëndime/gërvishje fizike. Aktualisht, ekipet mjekësore janë duke kryer ekzaminimet e nevojshme mjekësore, përfshirë konsultimet nga ekipet mjekësore të reparteve të tjera”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/