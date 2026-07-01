Sulmet me dron godasin urat pranë Donetskut, Rusia detyrohet të ndryshojë linjat e furnizimit
Një tjetër goditje ndaj infrastrukturës logjistike në zonat e kontrolluara nga Rusia në lindje të Ukrainës është raportuar pas sulmeve me dron gjatë natës, ku një urë në autostradën strategjike Donetsk–Mariupol është dëmtuar rëndë.
Sipas raportimeve nga kanalet monitoruese, ura pranë fshatit Kremenivka, në aksin Mariupol–Donetsk (H-20/R-280), ka pësuar dëmtime që e kanë bërë të papërdorshme për qarkullim.
Ky aks konsiderohet një nga rrugët e rëndësishme për lëvizjen e trupave dhe furnizimeve drejt rajonit të Donetskut.
Pak më herët, një tjetër urë pranë Novoazovskut ishte shkatërruar gjithashtu, duke shtuar presionin mbi rrjetin e transportit që përdoret nga forcat ruse.
Sipas vlerësimeve të burimeve monitoruese, Kievi po ndjek një strategji të goditjeve të njëpasnjëshme ndaj infrastrukturës logjistike ruse, me synim dobësimin e linjave të furnizimit në zonat e pushtuara.
Raportohet se trafiku drejt Donetskut është ndërprerë, ndërsa forcat ruse janë detyruar të kërkojnë rrugë alternative dhe të riorganizojnë me urgjencë furnizimet ushtarake.
Sulmet ndaj urave dhe nyjeve të transportit janë bërë pjesë e luftës së vazhdueshme mes Ukrainës dhe Rusisë, ku të dyja palët synojnë të dëmtojnë aftësitë logjistike të kundërshtarit. /Telegrafi/