Sulm i ri me dronë ukrainas shkakton zjarr të madh në rafinerinë ruse të naftës Tuapse
Dronët sulmuan një rafineri nafte në qytetin rus Tuapse në Krai Krasnodar natën e 27-28 prillit.
"Këtë natë, forcat ukrainase po sulmojnë përsëri Tuapsen. Shpërthime po dëgjohen mbi qytet dhe sistemet e mbrojtjes ajrore po përgjigjen. Dëshmitarët okularë raportuan një zjarr në një nga qarqet", u tha nga autoritetet e atjeshme.
Banorët raportuan dhjetëra shpërthimesh të forta gjatë dy orëve. Grupe dronësh po afroheshin nga deti në lartësi të ulët, transmeton Telegrafi.
Një zjarr shpërtheu në vendin e ngjarjes ku mbetjet e dronit ranë në një nga qarqet, me flakë dhe tym të dukshëm.
Sipas kanaleve Telegram, një terminal detar dhe rafineria e naftës u shënjestruan në sulm.
Nuk është raportuar asnjë informacion zyrtar në lidhje me pasojat e sulmit.
Një paralajmërim për sulm ajror ishte lëshuar më parë në rajon dhe kufizimet për mbërritjet dhe nisjet e avionëve u futën në aeroportet në Krasnodar, Gelendzhik dhe Sochi.