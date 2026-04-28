Dronët sulmuan një rafineri nafte në qytetin rus Tuapse në Krai Krasnodar natën e 27-28 prillit.

"Këtë natë, forcat ukrainase po sulmojnë përsëri Tuapsen. Shpërthime po dëgjohen mbi qytet dhe sistemet e mbrojtjes ajrore po përgjigjen. Dëshmitarët okularë raportuan një zjarr në një nga qarqet", u tha nga autoritetet e atjeshme.

Banorët raportuan dhjetëra shpërthimesh të forta gjatë dy orëve. Grupe dronësh po afroheshin nga deti në lartësi të ulët, transmeton Telegrafi.

Një zjarr shpërtheu në vendin e ngjarjes ku mbetjet e dronit ranë në një nga qarqet, me flakë dhe tym të dukshëm.

Sipas kanaleve Telegram, një terminal detar dhe rafineria e naftës u shënjestruan në sulm.

Nuk është raportuar asnjë informacion zyrtar në lidhje me pasojat e sulmit.

Një paralajmërim për sulm ajror ishte lëshuar më parë në rajon dhe kufizimet për mbërritjet dhe nisjet e avionëve u futën në aeroportet në Krasnodar, Gelendzhik dhe Sochi.

