Suedia do ta ulë kufirin e përgjegjësisë penale në 13 vjeç
Qeveria e Suedisë ka paralajmëruar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjet për disa nga krimet më të rënda, gjë që do të mundësojë që një trinjak i dënuar për vrasje të kalojë një ose dy vjet në burg për të mitur.
Sipas planit të propozuar, përveç uljes së moshës për përgjegjësinë penale, qeveria ka prezantuar edhe masa më të rrepta për shkelësit e ligjit nën moshën 18 vjeç.
Ministri i Drejtësisë, Gunnar Strommer, tha në një konferencë për shtyp se Suedia po përballet me një situatë emergjente të kriminalitetit dhe se masat duhet të reflektojnë këtë gjendje. Sipas tij, vitin e kaluar në Suedi 52 persona nën moshën 15 vjeç ishin përfshirë në procedura gjyqësore për vrasje dhe planifikim vrasjesh, raportojnë mediat.
Plani është që ulja e moshës së përgjegjësisë penale të hyjë në fuqi në fillim të muajit korrik dhe të jetë e vlefshme për pesë vjet, pas të cilave do të diskutohet në parlament nëse kjo masë duhet të zgjatet apo të kthehet në kufirin e mëparshëm prej 15 vjetësh.
Përveç kësaj, dënimet për të miturit 13–14 vjeç pritet të jenë relativisht më të ulëta se për të rriturit - p.sh. nga një deri në dy vjet burg për 13-vjeçarët dhe tre deri në katër vjet për 14-vjeçarët - ndërsa gjykatat gjithashtu mund të zgjedhin masa të tjera ligjore si mbikëqyrje sociale, nëse dënimi do të ishte më pak se një vit pas uljes së moshës.
Aktualisht në Suedi, fëmijët nën 15 vjeç që kryejnë vepra penale nuk mund të dënohen me burg, por janë nën kujdesin e shërbimeve sociale.
Disa media ndërkombëtare bëjnë të ditur se kjo reformë vjen si pasojë e rritjes së dhunës dhe përfshirjes së të miturve në aktivitetet kriminale, përfshirë përfshirjen e tyre nga banda kriminale në vepra të rënda dhe dhunë të organizuar. /Telegrafi/