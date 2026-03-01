Subaru tërheq përkohësisht nga rrugët gati 70,000 vetura për shkak të problemit me rrjedhjen e karburantit
Subaru po tërheq 69,153 automjete për shkak të një rrjedhjeje të mundshme të karburantit.
Sipas Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA), një "rritje e ndjeshme e temperaturës së ambientit" mund të rrisë presionin e rezervuarit të karburantit, duke shkaktuar potencialisht rrjedhje të karburantit nga kapaku i mbushësit dhe fillimin e një zjarri kur rezervuari është pothuajse plot, transmeton Telegrafi.
Tërheqja prek Forester Hybrid 2025 dhe Crosstrek Hybrid 2026. Subaru mësoi për herë të parë për një problem të mundshëm në fund të vitit të kaluar dhe nisi një hetim.
Prodhuesi i makinave arriti ta riprodhonte problemin, me karburantin që shtyhej në qafën e mbushësit, dhe zbuloi se një vulë e pamjaftueshme në kapak mund të lejonte rrjedhjen e karburantit.
Subaru thotë se nuk është në dijeni të ndonjë lëndimi ose zjarri që lidhet me këtë problem. Prodhuesi i makinave do ta rregullojë problemin duke zëvendësuar kapakun me një të ri që përfshin një unazë O dhe ka një guarnicion të përmirësuar.
Derisa pronarët të rregullojnë makinat e tyre, Subaru po i këshillon ata të kufizojnë nivelin e karburantit të makinave të tyre në 50 përqind dhe të parkojnë jashtë.
Sipas raportit të tërheqjes së automjeteve, kompania do të fillojë të njoftojë pronarët brenda 60 ditëve të ardhshme. /Telegrafi/