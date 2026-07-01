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Një stuhi e fuqishme përfshiu kryeqytetin rumun Bukuresht dhe 20 qarqe të mërkurën, duke mbytur një person dhe duke dëmtuar dhjetëra shtëpi dhe automjete, thanë zyrtarët e shërbimeve të emergjencës.

Vetëm në Bukuresht, u raportuan gati 2,000 thirrje për ndihmë, thanë shërbimet e emergjencës për transmetuesin Digi24. Disa stacione metroje u përmbytën.

Jashtë kryeqytetit, stuhia shkaktoi dëme në 60 qytete dhe fshatra. Një person u vra kur një pemë ra mbi automjetin e tyre, transmeton Telegrafi.

Policia dhe zjarrfikësit u vendosën në disa qarqe, duke evakuuar shtëpitë e përmbytura dhe duke pastruar mbeturinat.

Stuhia u parapri nga një valë e të nxehtit, me temperatura që tejkalonin 40 gradë Celsius në disa pjesë të vendit të hënën dhe të martën, duke rritur konsumin e energjisë dhe çmimet e energjisë elektrike. /Telegrafi/


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