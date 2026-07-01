Stuhia godet Rumaninë pas 40 gradë celsius, një i vdekur - rrugët përmbyten
Një stuhi e fuqishme përfshiu kryeqytetin rumun Bukuresht dhe 20 qarqe të mërkurën, duke mbytur një person dhe duke dëmtuar dhjetëra shtëpi dhe automjete, thanë zyrtarët e shërbimeve të emergjencës.
Vetëm në Bukuresht, u raportuan gati 2,000 thirrje për ndihmë, thanë shërbimet e emergjencës për transmetuesin Digi24. Disa stacione metroje u përmbytën.
Jashtë kryeqytetit, stuhia shkaktoi dëme në 60 qytete dhe fshatra. Një person u vra kur një pemë ra mbi automjetin e tyre, transmeton Telegrafi.
Policia dhe zjarrfikësit u vendosën në disa qarqe, duke evakuuar shtëpitë e përmbytura dhe duke pastruar mbeturinat.
Stuhia u parapri nga një valë e të nxehtit, me temperatura që tejkalonin 40 gradë Celsius në disa pjesë të vendit të hënën dhe të martën, duke rritur konsumin e energjisë dhe çmimet e energjisë elektrike. /Telegrafi/
⛈️Bükreş ve Ilfov bölgesini aniden bastıran şiddetli fırtına, dolu ve yağış vurdu: 1 ölü!
☔️Ilfov'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Fırtınada 144 ağaç devrilirken, 26 araç hasar gördü.
🌩️Fırtınada çok sayıda çatı… pic.twitter.com/6PYQiCr8wv
— Romanya Haber (@romanya_haber) June 30, 2026
🚨 شاهد | أمطار غزيرة تتسبب في غمر مدخل محطة مترو ساحة النصر (Piața Victoriei) في العاصمة الرومانية 🇷🇴 بوخارست، ما أدى إلى تسرب المياه داخل المحطة وتعطل الحركة.#Romania #Bucharest #Floods #Storm #Weather pic.twitter.com/7Zmx0W6tJC
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 1, 2026