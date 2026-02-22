Studentët iranianë organizojnë protestat e para të mëdha antiqeveritare që nga shtypja vdekjeprurëse
Studentët në disa universitete në Iran kanë organizuar protesta antiqeveritare - tubimet e para të tilla në këtë shkallë që nga shtypja vdekjeprurëse e muajit të kaluar nga autoritetet.
BBC ka verifikuar pamjet e demonstruesve që marshojnë në kampusin e Universitetit të Teknologjisë Sharif në kryeqytetin Teheran të shtunën. Më vonë u panë përleshje midis tyre dhe mbështetësve të qeverisë.
Një protestë u mbajt në një universitet tjetër të Teheranit, dhe një tubim u raportua në verilindje. Studentët po nderonin mijëra të vrarë në protestat masive në janar.
SHBA-të kanë ndërtuar praninë e tyre ushtarake pranë Iranit dhe presidenti Donald Trump ka thënë se po shqyrton një sulm të kufizuar ushtarak, transmeton Telegrafi.
SHBA-të dhe aleatët e tyre evropianë dyshojnë se Irani po lëviz drejt zhvillimit të një arme bërthamore, diçka që Irani e ka mohuar gjithmonë.
Zyrtarët amerikanë dhe iranianë u takuan në Zvicër të martën, dhe thanë se ishte bërë përparim në bisedimet që synojnë frenimin e programit bërthamor të Iranit.
Por pavarësisht përparimit të raportuar, Trump tha më pas se bota do të zbulojë "gjatë 10 ditëve të ardhshme, ndoshta, nëse do të arrihet një marrëveshje me Iranin apo SHBA-të do të ndërmarrin veprime ushtarake”.
Udhëheqësi amerikan i ka mbështetur protestuesit në të kaluarën - në një moment duke u dukur sikur i inkurajon ata me një premtim se "ndihma është duke ardhur".
Pamjet e verifikuara nga BBC tregojnë qindra protestues - shumë prej tyre me flamuj kombëtarë iranianë - duke marshuar paqësisht në kampusin e Universitetit të Teknologjisë Sharif në fillim të një semestri të ri të shtunën.
Turmat brohoritën "vdekje diktatorit" - një referencë për udhëheqësin Ajatollah Ali Khamenei - dhe slogane të tjera antiqeveritare.
Mbështetësit e një tubimi rival pro-qeveritar shihen aty pranë në video. Më vonë shihen përleshje midis dy kampeve.
Janë shfaqur gjithashtu foto të verifikuara që tregojnë një protestë paqësore ulur në Universitetin Shahid Beheshti të kryeqytetit.
BBC ka verifikuar gjithashtu pamje nga një universitet tjetër i Teheranit, Universiteti i Teknologjisë, Amir Kabir, që tregojnë brohoritje kundër qeverisë.
Në Mashhad, qyteti i dytë më i madh i Iranit në verilindje, studentët vendas thuhet se brohoritën: "Liri, liri" dhe "Studentë, bërtisni, bërtisni për të drejtat tuaja".
Demonstrata të konsiderueshme në vende të tjera u raportuan gjithashtu më vonë gjatë ditës, me thirrje për tubime të mëtejshme të dielën.
Nuk është menjëherë e qartë nëse ndonjë demonstrues është arrestuar.
Protestat e muajit të kaluar filluan për shkak të ankesave ekonomike dhe shpejt u përhapën, duke u bërë më të mëdhatë që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979.
Agjencia Hrana me seli në SHBA tha se kishte konfirmuar vrasjen e të paktën 6,159 personave gjatë asaj vale, duke përfshirë 5,804 protestues, 92 fëmijë dhe 214 persona të lidhur me qeverinë.
Hrana tha gjithashtu se po hetonte 17,000 vdekje të tjera të raportuara.
Autoritetet iraniane thanë në fund të muajit të kaluar se më shumë se 3,100 persona ishin vrarë - por se shumica ishin personel sigurie ose kalimtarë të sulmuar nga "rebelët".
Protestat e së shtunës vijnë ndërsa autoritetet iraniane po përgatiten për një luftë të mundshme me SHBA-në.
Opozita në mërgim po i bën thirrje me forcë presidentit Trump të përmbushë kërcënimet e tij dhe të godasë, duke shpresuar për një rënie të shpejtë të qeverisë aktuale të vijës së ashpër.
Por grupe të tjera opozitare janë kundër ndërhyrjes së jashtme.
Palët kundërshtare janë përfshirë në fushata dezinformimi në mediat sociale, duke u përpjekur të maksimizojnë narrativat e tyre kontradiktore për atë që dëshiron populli iranian. /Telegrafi/
