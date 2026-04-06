Stankoviq: Kemi një situatë që nuk varet nga Maqedonia, çmimet e naftës janë më të ulëta në rajon
Deputeti nga koalicioni OBRM-PDUKM-së, Malisha Stankoviq tha se Qeveria iu përgjigj krizës energjetike në kohën e duhur dhe se masat e marra kanë zbutur shokun e çmimeve të shkaktuar nga ngjarjet globale.
"Nuk do të thoja se Qeveria gaboi në vlerësimin e saj. Nafta në bursat botërore u rrit me mbi 10 përqind, nëse nuk do të ishte për këtë ndërhyrje duke ulur akcizën, çmimi do të kishte qenë shumë më i lartë", tha Stankoviq në emisionin e sonte në "Top Tema" .
Ai theksoi se kjo është një krizë globale që nuk varet nga shteti, duke shtuar se pavarësisht kësaj, Maqedonia ka disa nga çmimet më të ulëta të karburantit në rajon.
"Kemi një situatë që nuk varet nga Republika e Maqedonisë. Në Maqedoni, nafta dhe benzina më të lira drejtohen në rajon, dhe ndoshta në Evropë", theksoi Stankoviq.
Stankoviq shtoi se Qeveria do të vazhdojë të reagojë në mënyrë të përshtatshme ndaj situatës në tregjet botërore dhe se qëllimi është të ruhet stabiliteti i çmimeve dhe të mbrohen standardet e jetesës së qytetarëve./Telegrafi/