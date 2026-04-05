“S’po punojnë për gjakun e tyre”, familjarët e viktimave në masakrën e Rezallës kritikojnë institucionet
Vështirë që flet, kur në mend i sillen kujtimet mizore që lufta i sjellë.
Azize Vojvodës, masakra e Rezallës në Skënderaj që kreu Serbia, ia mori babain, 3 vëllezërit e edhe familjarë të tjerë.
“Djalin e vëllaut ma kanë vra pa i bë 20 vjet…”, ka thënë ajo.
Periudhën e prillit 1999, e kujton si një nga më të vështirat në jetën e saj edhe tash kur kanë kaluar 27 vite nga ajo kohë.
Vojvoda është e pakënaqur me mënyrën se si janë trajtuar familjarët e viktimave të luftës.
“Kjo kunata më ka mbet pa shpi, i ka shku burri, kërkush nuk vjen me vizitu, pa i bo 30 vjet ka mbet vetëm kjo kunata”, ka thënë Vojvoda.
Mjaft mirë situatën e asaj kohe e ka mbajtur mend edhe Emine Hajdari, të cilës iu vra babai e vëllau nga forcat serbe.
“Kajshin fëmija, bërtitshin, nuk mundeshin me I gjet ku I kanë prindërit se kolona të mëdhaja, 5 mëngjes na kanë çu në Skënderaj, më pas na dërgun në Drenas, kajshin fëmija të mëdhejtë…”, ka thënë Hajdari,
Nga gjenocidi serb u prek edhe familja Gashi.
Rexhep Gashi ndan kujtime që axha i tij ia kishte rrëfyer.
“Sadria e ka pa që ju kanë gjujt të vdekurit sipër, ky ka mbet gjysëm orë ashtu, si nuk ka ni zhurma e kallasha, është qu edhe ka ik prej aty”, ka thënë Gashi.
Masakra e Rezallës konsiderohet si një ndër krimet më të rënda që regjimi serb në krye me Sllobodan Milloshqeviqin, kreu gjatë luftës në Kosovë, ku nga aty kanë shpëtuar vetëm 3 persona të gjallë.
