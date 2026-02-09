Spitali i Pejës publikon raportin javor, 19 lindje dhe mbi 2.800 vizita specialistike
Spitali i Përgjithshëm i Pejës ka publikuar raportin javor të shërbimeve të kryera, duke bërë të ditur se gjatë javës së kaluar kanë lindur 19 foshnja, prej tyre 11 vajza dhe 8 djem.
Sipas raportit, gjatë kësaj periudhe janë realizuar 2.803 vizita specialistike, ndërsa janë regjistruar 234 pranime të reja në spital.
Mesatarisht kanë qenë të shtrirë 173 pacientë.
Në sektorin e diagnostikës dhe laboratorit, 1.671 pacientë kanë kryer gjithsej 20.457 analiza, ndërsa janë realizuar 65 operacione.
Po ashtu, janë kryer 761 ekzaminime me rëntgen, 304 ultrazëra, 74 ekzaminime me MRI dhe 17 mamografi.
Spitali njofton se janë kryer 209 seanca dialize, 31 gastroskopi, 9 kolonoskopi, 54 ekzaminime ekokardiografike dhe 25 teste ergometrie. Në kuadër të shërbimeve të fiziatrisë janë ofruar 293 trajtime fiziatrike.
Nga Spitali i Përgjithshëm i Pejës theksohet se shërbimet shëndetësore vazhdojnë të ofrohen pa ndërprerje, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. /Telegrafi/