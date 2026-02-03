SPB Tetovë: Ndalohet një person i kërkuar për vuajtje të dënimit me burg
SPB Tetovë njofton se dje është arrestuar një person nga Tetova, i cili kërkohej për vuajtje të dënimit me burg dhe i njëjti është dërguar në burg.
"Më datë 02.02.2026 në ora 16:40 në rrugën "Cvetan Dimov" në Tetovë, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë kanë privuar nga liria personin A.M.(51) nga Tetova".
"Ai kërkohej në bazë të urdhrit gjyqësor për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 149 të Kodit Penal. Ai është dërguar në Institucionin Ndëshkues-Përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit", thonë nga SPB Tetovë.
