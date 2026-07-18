Spanja po përgatitet për një valë të tretë të të nxehtit, temperaturat mund të shkojnë mbi 45°C
Agjencia Shtetërore Meteorologjike e Spanjës ka përcaktuar orarin: temperaturat do të fillojnë të rriten këtë të shtunë, do të intensifikohen nga e marta, 22 korrik dhe, sipas parashikimeve aktuale, nuk ka gjasa të ulen të paktën para të enjtes, 23 korrik.
Agjencia nuk e përjashton mundësinë që vetë e hëna të shtohet në periudhën zyrtare të valës së të nxehtit nëse të dhënat e konfirmojnë këtë.
Do të ishte vala e tretë e të nxehtit deri më tani këtë verë në Spanjë.
Fenomeni, shpjegon Aemet, është rezultat i një modeli bllokues atmosferik të përforcuar nga prania e një niveli të ulët në perëndim të gadishullit.
Ky kombinim po lejon që një masë ajri të ngrohtë dhe të thatë nga Afrika e Veriut , e ngarkuar me pluhur, të vendoset mbi pjesën më të madhe të Spanjës dhe Ishujve Balearik.
Rezultati do të jetë një rritje graduale e temperaturave, që do të arrijë kulmin të enjten, me matje që mund të shkojnë ose të kalojnë lokalisht 45°C në të tretën juglindore të Spanjës kontinentale.
Andaluzia, lugina e Ebros, pellgu i Genilit dhe pjesa e brendshme e Majorkës do të regjistrojnë shifrat më të larta, me temperatura maksimale mbi 40°C në disa zona për disa ditë rresht.
Për më tepër, vijnë netët veçanërisht të ngrohta, një faktor që Aemet e thekson si veçanërisht të rrezikshëm për shëndetin, pasi e pengon trupin të rikuperohet nga nxehtësia e akumuluar gjatë ditës.
Niveli i rrezikut rreth mesditës do të konsiderohet i konsiderueshëm, veçanërisht për ata që kryejnë aktivitete në natyrë dhe për grupet më të cenueshme: të moshuarit dhe pacientët me sëmundje kardiovaskulare.
Agjencia po u bën thirrje njerëzve të marrin masat paraprake maksimale, veçanërisht të enjten, kur pritet që nxehtësia të arrijë kulmin. /Telegrafi/