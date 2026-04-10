Spalletti i kërkon Juventusit transferimin e dy yjeve italianë pas rinovimit të kontratës
Juventus ka konfirmuar zyrtarisht zgjatjen e kontratës së trajnerit Luciano Spalletti deri në vitin 2028.
Sipas Gazzetta dello Sport, gjigantët e Serie A kanë vendosur të vazhdojnë me trajnerin toskan edhe para se të dihet se në cilën garë evropiane do të luajnë sezonin e ardhshëm. Aktualisht, “Bianconerët” ndodhen një pikë poshtë vendit të katërt, që mbahet nga Como.
Burime të ndryshme raportojnë se Luciano Spalletti do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në përzgjedhjen e afrimeve të reja në verë, ndërsa Gazzetta ka listuar 11 objektiva kryesorë për projektin e tij të ri.
Mes tyre përfshihen edhe dy lojtarë të njohur të Ligës Premier: Riccardo Calafiori (Arsenal) dhe Sandro Tonali (Newcastle United).
Gazzetta thekson se Juventus po planifikon ndërtimin e një boshti të fortë lojtarësh italianë, ndaj do të synojë dy nga talentet më të mirë vendas që luajnë jashtë vendit.
Megjithatë, si Riccardo Calafiori ashtu edhe Sandro Tonali kanë çmime të larta, dhe vetëm dëshira e mundshme për t’u rikthyer në Serie A mund ta ndihmojë Juventusin të ulë kërkesat financiare të Arsenal dhe Newcastle United.
Në portë, objektivi i preferuar i Spallettit është portieri i Liverpool, Alisson Becker, i cili më parë ka punuar me trajnerin te Roma.
Ndër emrat e tjerë në listë përfshihen Marcos Senesi (Bournemouth), Zeki Celik (Roma), Bernardo Silva (Manchester City) dhe Robert Lewandowski (Barcelona).
Megjithatë, pavarësisht interesimit për sulmuesin polak, prioriteti kryesor i Juventus në repartin ofensiv mbetet Randal Kolo Muani./Telegrafi/