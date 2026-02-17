Sot regjim i posaçëm komunikacioni në qendër të Shkupit
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë sot, duke filluar nga ora 11, do të mbajë protestë para Qeverisë, në bulevardet Ilinden dhe Shën Klimenti i Ohrit.
"Për shkak të protestës, nëse është e nevojshme, komunikacionit do të rikahëzohet në rrugët përreth", kumtuan nga Ministria e Punëve të Brendshme.
“Për këto arsye, Njësiti i Sigurisë në Qarkullimin Rrugor do të marrë masa për një regjim të posaçëm qarkullimi në rrugët përreth trasës së lartëpërmendur”, theksojnë nga MPB dhe apelojnë qytetarët që të respektojnë urdhrat e nëpunësve policorë.
Top Lajme
Jobs
Deals