Sony do të ndalojë prodhimin e disqeve të video-lojërave për Play Station
Sony Interactive Entertainment ka njoftuar zyrtarisht se do të ndalojë prodhimin e disqeve fizikë për të gjitha lojërat e reja të PlayStation duke filluar nga janari i vitit 2028, duke kaluar plotësisht në shpërndarjen digjitale.
Sipas kompanisë, vendimi është marrë si përgjigje ndaj ndryshimit të zakoneve të konsumatorëve, pasi shumica dërrmuese e lojtarëve tashmë preferojnë t'i blejnë dhe shkarkojnë lojërat në format digjital përmes PlayStation Store ose shitësve të autorizuar.
Sony theksoi se ky ndryshim nuk do të prekë lojërat që janë publikuar tashmë në disqe ose ato që do të dalin në treg para janarit 2028. Vetëm titujt e rinj që do të publikohen pas kësaj date do të jenë të disponueshëm ekskluzivisht në format digjital.
Kompania e cilësoi këtë si një hap të natyrshëm, duke argumentuar se preferenca për mediat digjitale ka tejkaluar ndjeshëm interesin për disqet fizikë. Sipas Sonyt, kalimi në shpërndarjen digjitale do t'i mundësojë kompanisë të investojë më shumë në zhvillimin e platformës dhe në mënyra të reja të shpërndarjes së lojërave.
Megjithatë, vendimi ka shkaktuar reagime të përziera në komunitetin e lojtarëve. Ndërsa shumë e shohin atë si një pasojë të pashmangshme të zhvillimit teknologjik, koleksionistët dhe adhuruesit e kopjeve fizike shprehin shqetësim për humbjen e mundësisë së rishitjes, huazimit të lojërave dhe ruajtjes afatgjatë të tyre.
Njoftimi i Sonyt konsiderohet një nga ndryshimet më të mëdha në historinë e markës PlayStation dhe pasqyron prirjen gjithnjë e më të fortë të industrisë së videolojërave drejt një të ardhmeje plotësisht digjitale. /Telegrafi/