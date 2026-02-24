Sondazhi i përdoruesve të Meta zbuloi se 19 për qind e adoleshentëve të rinj në Instagram raportojnë se shohin imazhe nudo të padëshiruara
Pothuajse 1 në 5 përdorues të moshës 13 deri në 15 vjeç i thanë Meta se panë "imazhe lakuriqësie ose seksuale në Instagram" që nuk donin t'i shihnin, sipas një padie gjyqësore.
Dokumenti, i bërë publik të premten si pjesë e një padie federale në Kaliforni, përfshin pjesë të një dëshmie të marsit 2025 të kreut të Instagram, Adam Mosseri, transmeton Telegrafi.
Në një dokument tjetër të bërë publik si pjesë e padisë, një studiues i Meta rekomandon që kompania të përqendrohet te përdoruesit adoleshentë sepse ata janë "katalizatorë" për familjet e tyre, dhe ndikojnë në mënyrën se si vëllezërit e motrat dhe prindërit e tyre më të vegjël e përdorin aplikacionin. Dokumenti është i datës 20 janar 2021.
"Nëse kërkojmë të fitojmë (dhe të mbajmë) përdorues të rinj, duhet të njohim ndikimin e një adoleshenti brenda familjes për të ndihmuar në këtë", tha studiuesi në memo.
Meta, e cila zotëron Facebook dhe Instagram, po përballet me akuza nga liderët globalë se produktet e kompanisë dëmtojnë përdoruesit e rinj. Në SHBA, mijëra padi në gjykatat federale dhe shtetërore e akuzojnë kompaninë për dizajnimin e produkteve që krijojnë varësi dhe nxitjen e një krize të shëndetit mendor për të miturit.
Statistikat mbi imazhet eksplicite erdhën nga një anketë e vitit 2021 e përdoruesve të Instagram-it në lidhje me përvojat e tyre në platformë, tha zëdhënësi i Meta-s, Andy Stone, dhe jo nga një shqyrtim i vetë postimeve.
Rreth 8% e përdoruesve në grupmoshën 13 deri në 15 vjeç thanë në anketën e vitit 2021 se kishin "parë dikë që dëmtonte veten ose kërcënonte ta bënte këtë në Instagram", sipas dëshmisë së Mosserit.
Kompania në fund të vitit 2025 tha se se do të hiqte imazhet dhe videot "që përmbajnë lakuriqësi ose aktivitet seksual eksplicit, përfshirë kur gjenerohen nga IA", me përjashtime të konsideruara për përmbajtje mjekësore dhe edukative.
"Jemi krenarë për progresin që kemi bërë dhe gjithmonë punojmë për të bërë më mirë", tha Stone.
Shumica e imazheve me përmbajtje seksuale eksplicite janë dërguar nëpërmjet mesazheve private midis përdoruesve, tha Mosseri në dëshminë e tij, dhe Meta duhet të marrë në konsideratë privatësinë e përdoruesve kur i shqyrton ato.
“Shumë njerëz nuk duan që ne t’ua lexojmë mesazhet”, shtoi ai. /Telegrafi/