Skulptori pakistanez shndërron skrapin metalik në vepra arti
Shkëndijat fluturojnë dhe metali kërcet në një punishte në periferi të Islamabadit, ku artisti pakistanez Ehtisham Jadoon bashkon pjesët e hedhura të makinave në copa kolosale të frymëzuara nga filmat "Transformers" dhe dinozaurët.
Studioja e skulptorit 35-vjeçar është plot me ingranazhe, zinxhirë, kapakë boshti dhe pjesë motori, ndërsa krijimet e tij gjigante - një luan me një krifë çeliku të përdredhur, një Tyrannosaurus Rex gjigant dhe një Optimus Prime gjigant - marrin formë.
"Gjithmonë kam qenë i magjepsur nga objektet metalike", tha Jadoon për AFP pasi montoi personazhin 14 metra të "Transformers", krijimin e tij më të madh deri më tani.
"Kur shoh metale në skrap, imagjinoj forma në të cilat mund të përdoren", transmeton Telegrafi.
Jadoon-it dhe ekipit të tij iu deshën muaj saldimi dhe shtrembërimi për të krijuar Optimus Prime-in e tij, me mbi 90 përqind të pjesëve të tij të burimuara nga copa të hedhura të automjeteve.
Krahët janë të farkëtuar nga amortizatorët dhe ingranazhet e motoçikletës, supet e tij janë të lakuara nga disqet e makinave, shtylla kurrizore është formuar nga një rezervuar karburanti dhe gjunjët e tij janë të bashkuar me zinxhirë dhe pjesë pezullimi.
Edhe sytë e tij depërtues janë krijuar nga kushineta automjetesh, duke përfunduar një skulpturë që është njëkohësisht e ndërlikuar dhe mahnitëse.
"Sa herë që shoh një objekt, vizualizoj një formë. Mund ta imagjinoj një bllok që transformohet në një formë, kështu që thjesht e zgjidh enigmën dhe e sjell në jetë mbeturinat bëhen të vlefshme", tha Jadoon.
Jadoon, një ish-artist marcial që dikur punonte në biznesin e fabrikimit të çelikut, nuk ka studiuar kurrë zyrtarisht art. Ai i dizenjon modelet e tij gjigante spontanisht ndërsa punon. /Telegrafi/
Pakistani sculptor turns scrap into colossal metal artworks www.youtube.com